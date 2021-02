Päivän diili: tehokas Poco F2 Pro (256Gt) puhelin nyt 399 euroa

Päivän diili

Pocon tehokas älypuhelin on nyt myynnissä edulliseen hintaan. Tätä puhelinta myytiin viimeksi samalla hinnalla Black Fridayn aikoihin.Poco F2 Pro on nyt myynnissä 399 euron hinnalla , kun vielä tämän vuoden tammikuussa puhelinta myytiin noin 500 eurolla. Tämä on myös alin hinta, jolla tätä puhelinta on myyty.Poco F2 Pro tarjoaa monia huippuominaisuuksia. Näihin lukeutuvat 6,67-tuumainen Full HD+ AMOLED-näyttö, Snapdragon 865 -piiri, 8 gigatavua RAM-muistia, 256 gigatavua sisäistä tallennustilaa sekä 4700 mAh akku 30 watin latauksella.Tarjous löytyy Verkkokauppa.comilta ja se on merkattu Outlet-myynniksi.