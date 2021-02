on tuonut mobiililaitteille uuden ominaisuuden, joka lataa katseluhistorian perusteella automaattisesti elokuvia ja sarjoja. Ominaisuuden ideana on tarjota uutta katsottavaa valmiiksi, mikäli esimerkiksi heikko nettiyhteys pääsee yllättämään reissun aikana.Ominaisuuden saa käyttöön sovelluksessa Lataukset-välilehdeltä. Käyttäjä voi antaa ominaisuuden haltuun yhden, kahden tai viiden gigatavun verran tallennustilaa. 3 gigatavun kerrotaan tarjoavan noin 12 tunnin edestä katsottavaa. Lataukset tapahtuvat Wi-fi-yhteyden avulla.Uusi ominaisuus ei korvaa Netflixin vuonna 2018 julkaistua Fiksu lataus -ominaisuutta.Ominaisuus on käytössä nyt Androidilla ja iOS:lle ominaisuus saapuu myöhemmin tämän vuoden aikana.