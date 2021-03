Hittisovellus Clubhouse on yksityisyyden painajainen: Tämä kaikki on pielessä

Clubhouse tallettaa keskustelut

Tämän hetken ykköshitti sovellusrintamalla on ehdottomasti ollut, jota ovat ehtineet hehkuttamaan myös monet julkkikset, kutenKyseessä on siis pelkästään ääneen pohjautuva ryhmächatti, jossa ei voi kirjoittaa mitään, ainoastaan puhua - ja nimenomaan ryhmissä eli "huoneissa". Sovellus on saatavillaiPhonelle ja se vaatii kutsun, jotta palveluun voi edes liittyä. Tästä huolimatta sovellus on noussut hypekäyrällä kenties korkeimmalle mitä mikään sovellus on tänä vuonna onnistunut nousemaan.Mutta sovelluksen yksityisyyden suoja on karmealla tasolla.Aivan ensinnäkin,. Eikä siis käyttäjän puhelimelle vaan omille palvelimilleen. Tämä siitäkin huolimatta, että keskusteluja ei voi itse kuunnella niiden käymisen jälkeen - ideana on siis se, että niistä ei jää ikäviä jälkiä sosiaaliseen mediaan, jotka tulisivat myöhemmin elämässä vastaan.

Käyttäjän on pakko jakaa yhteystietonsa

Oman tunnuksen poistaminen on vaikeaa

Palvelu kerää erittäin paljon tietoja

Clubhousen mukaan yhtiö tallettaa keskustelut tarkistaakseen niiden sisällön. Mahdollisista väärinkäytöksistä, jotka paljastuvat äänitteiden pohjalta, voi luonnollisesti seurata porttikielto palveluun.Yhtiö lupaa kyllä säännöissään poistavansa keskustelut niiden tarkistamisen jälkeen, mutta Clubhouse ei kerro lainkaan kauanko keskusteluita säilytetään ja milloin ne poistetaan.Monet sovellukset tekevät tätä - eivätkä käyttäjät täysin ymmärrä tämän vaikutuksia. Clubhouseen liityttäessä sovellukselle on pakko antaa lupa puhelimen yhteystietoihin pääsyyn. Clubhouse poimii sieltä kaikki yhteystiedot omille palvelimilleen ja käyttää niitä markkinointiin ja uusien käyttäjien houkutteluun.Samoin toimitaan, kun liittynyt käyttäjä yhdistää omaan Clubhousen profiiliinsa vaikkapa oman Facebook-tilinsä. Tällöinkin Clubhouse saa käyttäjän Facebook-kavereiden listan itselleen.Näiden avulla Clubhouse pystyy rakentamaan verkon käyttäjistä ja tietää vaikkapa että ihminen X on 20 Clubhousen käyttäjän yhteystiedoissa, vaikka ihminen X ei olekaan vielä palvelussa.Ihminen X ei tästä voi tietenkään tietää mitään, sillä hän ei ole palvelussa, vaan hänen tietonsa ovat päätyneet Clubhouselle muiden käyttäjien yhteystietojen mukana. Ja ei, omia tietojaan ei voi poistaa, vaikket olisi koskaan palveluun liittynytkään.Sovelluksessa ei ole mahdollisuutta poistaa omaa käyttäjätunnustaan, vaan ainoa tapa poistaa käyttäjätunnus on lähettää yhtiölle sähköpostia asiasta.Sovellus kerää raskaalla kädellä tietoja käyttäjistään - ja myös käyttäjistä, jotka eivät ole vielä palvelussa. Sovelluksen selkeänä aikomuksena on muuttaa kerätty tieto rahaksi, kunhan sopiva liiketoimintamalli löytyy. Yhdistämällä yhteystiedoista syntyvät verkostot muuhun saatavilla olevaan tietoon kuluttajasta voi yhtiö luoda hyvinkin tarkan mainosprofiilin käyttäjistään - ja myydä sen eteenpäin mainosverkoille.On erittäin todennäköistä että Clubhousen nykyiset säännöt eivät ole yhteensopivia euroopplaisten lakien kanssa, joten onkin mielenkiintoista nähdä miten sovelluksen toiminta muuttuu jatkossa, kun sen suosio kasvaa entisestään.