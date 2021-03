Samsungilta kovien olosuhteiden Galaxy XCover 5 -puhelin

tuo markkinoille uuden kestävän puhelimen.on Samsungin mukaan kehitetty sekä kenttä- ja tuotantotöihin että vaativiin vapaa-ajan harrastuksiin."XCover on suosittu ja kysytty laitesarja etenkin kuljetus-, myynti- ja tuotantoaloilla, mutta laitteet sopivat loistavasti myös aktiiviliikkujan vapaa-aikaan esimerkiksi laskettelurinteisiin, metsään tai veneeseen. XCover 5 on sarjan viimeisin lisäys ja valmis kohtaamaan kaikenlaisten vaativien käyttäjien päivittäiset haasteet. Laite on iskunkestävä, toimii haastavissakin oloissa, ja suojaa tehokkaasti yksityisiä tietoja. XCover 5 yltää ammattilaisten korkeisiin vaatimuksiin ja nostaa tuottavuutta sekä töissä että vapaa-ajalla", kertoo, Samsung Suomen mobiililiiketoiminnan johtaja.

Etupuoli on varustettu 5,3-tuumaisella HD+ TFT -näytöllä. Glove Touch -toiminto lisää kosketusnäytön paineherkkyyttä, mikä mahdollistaa puhelimen käytön käsineiden kanssa.Galaxy XCover 5 kestää kovempaa kohtelua parannetun iskunvaimennuksen myötä. IP68-suojaluokitus puolestaan varmistaa, että puhelin on vedenkestävä ja pölytiivis. Laite kestää peräti 30 minuutin upotuksen puolentoista metrin syvyyteen ja on kokonaan suojattu kosteudelta.Sisällä on Exynos 850 -suoritin, 4 GB RAM-muistia ja 64 GB sisäistä tallennustilaa (sekä muistikorttipaikka). 3000 mAh akun voi käyttäjä itse vaihtaa. Sen lataus onnistuu 15W teholla USB- ja POGO-pinniliitännän kautta.Galaxy XCover 5:ssä on 16 megapikselin (F1.8) takakamera ja edessä on 5 megapikselin (F2.2) etukamera.Lisäksi laitteessa on XCover Key -painike, jolla voi avata haluamansa sovelluksen. Galaxy XCover 5 on suojattu Samsung Knox -tietoturva-alustalla. Käyttöjärjestelmäversio on Android 11.Galaxy XCover 5 saapuu myyntiin viikosta 10 alkaen valikoiduilla jälleenmyyjillä.