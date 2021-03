Tietoturvayhtiö löysi vaarallisen dropper-haittaohjelman Google Playn 8 sovelluksesta - kaappaa laitteen hyökkääjälle

Cake VPN

Pacific VPN

eVPN

BeatPlayer

QR/Barcode Scanner MAX

Music Player

tooltipnatorlibrary

QRecorder

Tietoturvayhtiö on löytänyt vaarallisen ns.-haittaohjelman kahdeksasta Android-sovelluksesta, joita jaettiin Google Play -sovelluskaupassa.Dropper-ohjelman tehtävänä on ladata puhelimeen varsinainen haittaohjelma. Tällöin Google Playn tarkistus ei huomaa haittaohjelmaa sovelluksessa.Varsinaisella haittaohjelmalla hyökkääjä pystyy ottamaan haltuunsa laitteen, jolle sovellus on ladattu. Otettuaan laitteen hallintaan hyökkääjällä on kyky hallita tiettyjä toimintoja, aivan kuin hyökkääjä pitäisi laitetta fyysisesti hallussaan. Laitteelle voidaan myös etänä ladata muita sovelluksia.Check Point löysi haittaohjelmaa levittävät sovellukset 27. tammikuuta ja ilmoitti niistä seuraavana päivänä Googlelle. Helmikuun 9. päivä Googlen mukaan kaikki sovellukset olivat poistettu Play -sovelluskaupasta.Check Pointin löytämät Dropper-haittaohjelman sisältäneet sovellukset: