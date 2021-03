Opas: Signal-viestien siirtäminen uuteen puhelimeen

1. Luodaan varmuuskopio

Napauta alareunan Poista käytöstä painiketta. Valitse Poista varmuuskopiot esiin aukeavassa valikossa. Nyt, napauta Ota käyttöön -painiketta. Valitse puhelimeltasi kansio jonne varmuuskopio talletetaan. Muista tämä paikka! Salli Signalille pääsy kyseiseen hakemistoon. Nyt, esiin ponnahtaa näyttö, jossa näkyy 30 numeroa pitkä salausavaimesi. Kirjoita tämä ylös, sillä ilman sitä et saa viestejäsi auki! Napauta Ota varmuuskopiot käyttöön -painiketta, kun olet kirjoittanut koodin ylös.

on rajusti suosiotaan kasvattanut pikaviestisovellus, joka kunnioittaa käyttäjiensä yksityisyyttä. Valitettavasti Signalin viestien siirto toiseen puhelimeen ei tapahdu täysin automaattisesti, vaan vaatii hieman työtä. Oppaamme neuvoo miten siirrät Signal-viestit Android-puhelimesta uuteen puhelimeen.Eli jos olet hankkinut itsellesi uuden Android-puhelimen ja haluat siirtää vanhasta puhelimestasi Signalin viestihistorian uuteen laitteeseen, neuvomme prosessin tässä oppaassa kohta kohdalta.Avaa aivan aluksi vanhan / nykyisen puhelimesi Signal-sovellus.Signalin oikeasta yläkulmasta löydät kolme pistettä. Niiden takaa esiin aukeaa valikko, josta valitse kohtaAsetusten näkymässä napauta kohtaaNyt, keskusteluvalikon alareunasta löydät kohdan. Napauta tätä kohtaa.Jos olet jo tehnyt aiemmin varmuuskopion, näkyy se täällä. Mutta varmuuskopioinnin päälle kytkemisen yhteydessä. Jos tuo koodiole sinulla tallessa, toimi näin:

2. Siirretään varmuuskopio

3. Tuodaan viestit uudelle puhelimelle

4. Valmista tuli

Nyt, voit edetä..Paina-painiketta ja odota, kunnes Signal saa luotua varmuuskopion viesteistäsi.Nyt, kytke molempien puhelintesi Bluetooth päälle. Avaa tämän jälkeen nykyisessä / vanhassa puhelimessasi puhelimen tiedostonhallinta. Tämä vaihtelee hieman puhelimen mallista ja merkistä riippuen.Etsi puhelimeltasi hakemisto, johon valitsit Signalin tallettavan varmuuskopiot. Kun löydät paikan, toimi näin:Valitse varmuuskopion tiedosto valituksi ja napauta tiedostonhallinnastaEsiin pitäisi aueta jakamisen valikko. Tässä, helpoimmalla pääsemme, kun napautat valikosta kohtaaNyt puhelimesi saattaa pyytää luvan lähijakamisen käyttöön ottamiselle. Myönnä lupa. Nyt puhelin alkaa etsimään lähellä olevia laitteita.Nyt uudella puhelimellasi pitäisi näkyä tieto siitä, että lähellä on jakamista pyytävä laite. Napauta tätä ilmoitusta ja ota lähijakaminen käyttöön myös uudella puhelimellasi.Hyväksy vanhan puhelimen uudelle puhelimelle lähettämä tiedosto.Nyt tiedostoa kopioidaan uudelle laitteellesi Bluetoothin yli. Tässä voi kestää tovin, riippuen Signalissa olevien viestiesi määrästä.Kun varmuuskopio on siirretty uudelle puhelimelle, voit avata Signalin uudella puhelimellasi.Aivan ensimmäisessä näkymässä Signal tarjoaa varmuuskopion palauttamista. Valitse tämä kohta.Nyt aukeaa ruutu, jossa napautamme kohtaaPuhelimesi merkistä ja mallista riippuen esiin aukeaa nyt puhelimen tiedostoselain. Etsi luomasi Signalin varmuuskopio ja valitse se. Oikean varmuuskopion tunnistaa sen nimestä, joka on muotoaeli esimerkiksi signal-2022-01-31-09-15.Nyt, valittuasi oikean varmuuskopion, napauta kohtaaTässä vaiheessa Signal pyytää syöttämään aiemmin ylös kirjoittamasi 30-numeroisen salalausekkeen. Syötä se tähän. Jos koodi ei ole oikein, palautus ei lähde käyntiin.Lopuksi Signal pyytää vielä syöttämään puhelinnumerosi. Sovellus lähettää sinulle tekstiviestin, jossa on kaksivaiheisen varmennuksen koodi. Signal osaa lukea koodin itse, joten sitä ei yleensä tarvitse syöttää käsin.Aivan lopuksi Signal pyytää vielä antamaan pääsykoodisi, joka on aikoinaan itse valitsemasi salasana sovellukseen. Tämän jälkeen Signal on siirretty uudelle puhelimellesi.P.S. Muistathan myös siirtää WhatsApp-viestisi - oppaamme auttaa siinäkin