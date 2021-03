Signal estettiin Kiinassa

Vahvaa salausta tarjoava, avoimen lähdekoodin pikaviestinon raporttien mukaan estetty Kiinassa.Kiinan "Suuri palomuuri" estää käytännössä kaikkien länsimaisten sosiaalisen median palveluiden ja mm. Googlen käytön Kiinassa, mutta vahhvaa salausta tarjoava Signal on jostain syystä tähän saakka onnistunut toimimaan Kiinassa. Tähän on nyt tullut muutos.CNBC:n testien mukaan sovellus ei enää yhdistä lainkaan Kiinan verkoissa, olipa käytössä sitten iPhone tai Android. Sovellus on kuitenkin edelleen ladattavissa Applen Kiinan App Storesta.Sovellus toki toimii edelleen VPN-yhteyksiä käytettäessä, mutta niiden käyttö on pääsääntöisesti laitonta Kiinassa, joten VPN-verkkoja käyttävät kiinalaiset ottavat tietoisen riskin, mikäli haluavat jatkaa Signalin käyttöä maassa.Signal on päästä päähän salattua yhteyttä tarjoava pikaviestin, joka on nopeasti noussut WhatsAppin uhkaajaksi, WhatsAppin muutettua käyttöehtoja. Signal ei ole kaupallisen yhtiön omistama, vaan sitä hallinnoi säätiö ja koko sovelluksen lähdekoodi on avointa lähdekoodia.