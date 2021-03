Samsung jättänee tämän vuoden Galaxy Note -mallin julkaisematta - osista huutava pula

Globaali komponenttipula on iskenyt myösja sen puhelintoimituksiin. Yhtiön toimitusjohtaja kertoi osakkeenomistajille tarkoitetussa tapaamisessa pohtivansa-sarjan julkaisun väliin jättämistä.Samsung on vuodesta toiseen pitänyt lippua yllä valtavien, lähes tablettikokoisten, kynällä ohjattavien puhelinten markkinoilla Note-sarjallaan. Yhtiön usko Note-sarjaan ei ole horjunut edes Note7 -mallin aiheuttaman negatiivisen julkisuuden myötä. Nyt kuitenkin näyttää siltä , että Note-sarjaan ei saada uudistusta ennen vuotta 2022.Maailmanlaajuinen pula tietotekniikan komponenteista on monen osan summa, joka heijastuu käytännössä kaikille ITC-alan haaroille: uudet pelikonsolit ovat kiven takana ja mm. uusien näytönohjainten hinnat ovat pilvissä. Koronapandemia, tuotantoketjun häiriöt ja lisääntynyt tietotekniikan kysyntä ovat kaikki ruokkineet ongelmaa, jo useiden kuukausien ajan.