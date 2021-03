Applelle miljoonien sakot iPhonen myynnistä ilman laturia

Apple on ollut vuosien ajan suunnannäyttäjä, jonka useita liikkuja ensin haukutaan ja sitten seurataan. Näin on käymässä myös omenayhtiön viime vuonna asettamalle trendille, jossa myyntipakkauksesta jätetään pois laturi.Tämä kuluttajia ärsyttänyt seikka on Applen mukaan ekoteko, vaikkakin monet – ellei useimmat – päätyvät ostamaan latureita erikseen lisähintaan.Kaikkia kuluttajasuojasta huolehtivia elimiä Applen selitykset eivät ole vakuuttaneet, sillä kalifornialaisyhtiölle on lätkäisty nyt reilun kymmenen miljoonan Brasilian realin sakko. Asiasta kertoi brasilialaissivusto Tilt Tarkalleen ottan sakko São Paulon kuluttajasuojan ohittamisesta on paikallisessa valuutassa 10 546 442,48 realia eli n. 1,6 miljoonaa euroa. Paikallinen kuluttajasuojaelin Procon pyrki ottamaan Appleen yhteyttä ja selvittämään asian, mutta tästä ei tullut.

Apple voi vielä valittaa asiasta.Koska Apple ei ole ainoa yhtiö, joka myy älypuhelimiaan ilman latureita, niin Procon on ollut yhteydessä myös muihin valmistajiin. Samsungin kanssa Procon sopi asian niin, että Samsung lupasi ennakkotilaajille ilmaiset laturit mikäli käyttäjä niin halusi.