Rocket League Sideswipe saapuu tämän vuoden aikana iOS:lle ja Androidille

Rakettiautojalkapallopeli Rocket League saapuu tämän vuoden aikana iOS:lle ja Androidille. Mobiiliversio kuitenkin eroaa selvästi tietokoneen ja konsoleiden vastaavasta.Peli kulkee mobiililaitteillanimellä. Idea pelissä on mobiilissa sama eli rakettiautolla yritetään tehdä maali vastustajan verkkoon.Pelin grafiikat on luotu 3D-muodossa, mutta itse peliä pelataan sivulta kuvattuna 2D-versiona. Mobiiliversiossa kilpaillaan joko yksin toista pelaajaa tai kahdestaan kahta pelaajaa vastaan, kun normaalissa Rocket League -pelissä voi pelata jopa 4v4-pelejä.Lisäksi mobiiliversion ottelut ovat lyhyempiä, sillä ne kestävät vain kahden minuutin verran.

Peliä pelataan sivulta kuvattuna.

Autoja voi kustomoida myös mobiiliversiossa.

Mobiililaitteilla on omat ohjaimet auton hallintaa. Tarjolla on kuitenkin myös opettelua vaativia mekaniikkoja, joista voi olla hyötyä kilpailullisissa peleissä.Rocket League Sideswipe on normaalin Rocket Leaguen tapaan ilmainen. Omia autoja voi myös mobiiliversiossa kustomoida erilaisilla esineillä, joista osa mahdollisesti maksaa. Pelin kehittäjä Psyonix lupaa paljastaa lisätietoa pelistä tulevien kuukausien aikana.Pelin testiversio on jo pelattavissa Australiassa ja Uudessa-Seelannissa Androidilla.