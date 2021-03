Apple: Ei meillä ole monopolia, koska netti on olemassa

jatiukasti kontrolloima sovelluskauppojen maailma on joutunut ahtaalle ympäri maailmaa. Etenkin sovelluskehittäjät ovat nyreissään yhtiöiden portinvartijan roolista, jossa ne samalla raapivat itselleen miljardeja provisioina.Nyt Apple on tarjonnut erittäin mielenkiintoisen vastineen Australian kuluttajansuojasta vastaavalle taholle,ille. Yhtiön mukaan sen hallinnoima iOS-alustanei mitenkään ole määräävässä markkina-asemassa.Applen näkemyksen mukaan edes ne kuluttajat, joilla on käytössään ainoastaan yhtiön iPhone, eivät ole mitenkään sidottuja pelkästään App Storeen. Apple perustelee tätä siten, että monia palveluita voi käyttää myös selaimella, joiden sisältöä yhtiö ei millään muotoa hallinnoi.Applen laitteille varsinaisten sovellusten julkaisu on käytännössä mahdotonta ilman pääsyä Applen App Storeen, sillä iPhone ja iPad -ekosysteemi ei salli muita, vaihtoehtoisia sovelluskauppoja. Googlen hallinnoimassa Android-maailmassa teoriassa vaihtoehtoja on olemassa, sillä Androidilla sovellusten asentaminen myös Google Play -kaupan ulkopuolelta on mahdollista.