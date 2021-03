Elisa avasi 5G-verkon Sastamalaan, Valkeakoskelle, Akaaseen, Kurikkaan ja Kauhavalle

on laajentanut 5G-verkon saatavuutta uusilla paikkakunnilla. Viimeisimmät lisäykset ovat Sastamala, Valkeakoski, Akaa, Kurikka, Kauhava, Ylivieska ja Janakkala. Elisa kertoo sen 5G-verkon alueella asuvan jo yli 2,5 miljoonaa suomalaista.5G-verkko mahdollistaa merkittävästi aiempaa nopeammat mobiiliyhteydet. 5G-verkon kapasiteetti on edeltäjiinsä verrattuna moninkertainen, jonka ansiosta käyttäjiä ja laitteita mahtuu verkkoon huomattavasti enemmän. Suomessa kapasiteetin tarve on erittäin suuri, sillä suomalaiset käyttävät eniten mobiilidataa maailmassa. Myös viive on 5G-verkossa pienempi."5G:n yleistyminen on ollut Suomessa nopeaa ja uskomme, että vuoteen 2023 mennessä 5G-verkkoa käytetään jo enemmän kuin 4G-verkkoa. Tätä tukee paitsi verkon nopea laajentuminen, myös 5G-päätelaitteiden nopeasti kasvanut valikoima. Asiakkaamme valitsevat jo useimmin 5G:tä tukevan mallin", Elisan Hämeen aluejohtajakertoo.Sastamalassa 5G-verkkoa on rakennettu muun muassa Nuupalan, Sylvään, Vammalan, Hopun, Kallialan ja Marttilan alueille.

Valkeakoskella verkko on käytettävissä Sointulan, Kaskelan, Roukon, Vääräkoivun, Tallinmäen ja Varsanhännän alueilla.Akaassa verkko kattaa alkuvaiheessa muun muassa Kurkelan, Hietasen, Toijalan ja Kilsan alueita.Kurikassa verkkoa on rakennettu muun muassa keskustan, Kankaan ja Jyllintaipaleen alueille, ulottuen Mietaankylälle asti.Kauhavalla taas verkkoa voi alkuvaiheessa käyttää muun muassa Lauttamuksen, Rengon, Mäki-Hannuksen, Fräntilän, Perälän ja Tanelinmäen alueilla.Ylivieskassa verkkoa on rakennettu muun muassa keskustan, Kaisaniemen, Puuhkalan, Lundinkankaan ja Alpuminkankaan alueille. Verkon alueella asuu jo 73 % kaupunkilaisista.Janakkalassa verkkoa on rakennettu muun muassa Turenkiin Paturin, Heikkilän, Kekanahon, Moision ja Suokulman alueille. Kevään aikana verkko laajenee myös Tervakoskelle.Elisan kuuluvuuskartan näet täältä