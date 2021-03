Pokémon Go -kehittäjän pelidemo tarjoaa lisättyä todellisuutta entistä isomassa skaalassa

Pelistudio Niantic tunnetaan erityisesti muutaman vuoden takaisesta hittipeli Pokémon Go:sta. Kyseessä oli mullistava pelikokemus, jonka myötä miljoonat suuntasivat lisätyn todellisuuden pokemonien perään ulos asunnoistaan.Vuosien varrella suosio on odotetusti hiipunut, mutta edelleen Pokémon Go:lla on vakaa pelaajakunta, kiitos Nianticin ja pelaajayhteisöjen tapahtumien.Yhtiö on kuitenkin kehittänyt vuosien varella myös muuta. Pari vuotta sitten esiteltiin Harry Potter -peli Wizards Unite ja nyt yhtiön esittelee 5G:n mahdollisuuksia lisätyssä todellisuudessa pelillä, joka kantaa nimeä Codename: Urban Legends.Uuden pelin myötä Niantic tuo 5G-yhteyksien tuomat matalat latenssit ja nopean tiedonsiirron lisätyn todellisuuden peleihin. Peli muistuttaa MMORPGia, jossa pelaajat pystyvät yhdessä taistelemaan vihollisia vastaan taikojen avulla, tällä kertaa tosin lisätyn todellisuuden välityksellä.Grafiikat ovat koko perheelle soveltuvaa mallia ja samoin toiminta. Eilen julkaistun teaser-videon avulla pelimekaniikoista tai monipuolisuudesta ei vielä saa kovin selvää kuvaa, mutta lopun kiusoittelu paljastaa, että vihollisia on melkoisen suuria, joka tarkoittanee, että puistoon tullee kerätä iso porukka kerralla taistelemaan.

Peli on tehty yhteistyössä suurten operaattorien kanssa, joihin kuuluu mm. Deutsche Telekom, Globe Telecom ja Verizon. Operaattorien mukaan latenssissa ja pelaajien määrässä on tapahtunut 10-kertainen parannus 5G:n myötä.Tässä vaiheessa ei vielä kerrota milloin ja missä peli on pelattavissa.