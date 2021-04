Vanha Android? Pelastus löytyy: LineageOS toi Android 11 yli 60 vanhalle puhelimelle

Jos käytössäsi on muutamankin vuoden vanha Android-laite, on hyvin todennäköistä, ettei sille ole enää tulossa uusia Android-versioita valmistajan toimesta.Aiemmin vain kourallinen Android-valmistajia takasi edes kahden vuoden päivitykset myymilleen laitteille, mutta tilanne on onneksi parantunut viimeisen vuoden aikana merkittävästi. Mutta vielä vaikkapa 2019 ostettu 500 euron puhelinkin saattaa olla valmistajan näkökulmasta jo laitteiden listalla, joita ei tueta.Onneksi yhteisö on tullut tässä apuun ja epävirallinen Android-jakelu,, tarjoaa apuaan niille käyttäjille, jotka haluavat puhelimelleen pidempää tukea.LineageOS on täysin vapaaehtoisvoimiin pohjautuva, avoimen lähdekoodin projekti, joka kehittää Androidin avoimen lähdekoodin päälle omaa, valmistajista ja Googlesta riippumatonta versiota Androidista.Valitettavasti monet puhelinvalmistajat lukitsevat puhelinten-osiot niin, että niihin ei voida päivittää lainkaan vaihtoehtoisia käyttöjärjestelmiä. Tapa on onneksi pikkuhiljaa hiipumassa ja tukea LineageOS:n asentamiselle löytyy jo useammilta valmistajilta.

OnePlus 3 ja OnePlus 3T (vuodelta 2016)

ja Samsung Galaxy S4

Sony Xperia 10

Muutamia poimintoja laitemalleista, joihin uusivoidaan asentaa:Valmistajista etenkin Huawei on valitettavasti ollut yksi niistä, jotka ovat rajoittaneet vaihtoehtoisten käyttöjärjestelmien asentamista laitteisiinsa hyvinkin voimakkaasti.LineageOS:n asentaminen vanhaan puhelimeen vaatii hieman askartelua, mutta projektin sivuilta löytyvät laitekohtaiset ohjeet auttavat tässä merkittävästi. Lisäksi apua löytyy myös keskustelualueiltamme Jos taas haluat tietää, onko puhelimellesi tulossa virallista, valmistajan julkaisemaa Android 11 -päivitystä, ylläpidämme listaa Android 11 -päivitysseurannasta