Nämä ovat maailman suosituimmat sovellukset juuri nyt

Mobiilialaa analysoivaon julkaissut jälleen katsauksensa päättyneeseen vuosineljännekseen. Maailman suosituin sovellus on tällä hetkellä lyhyisiin videoklippeihin keskittyväApp Annien mukaan kakkospaikka menija kolmossijalta löytyy Facebookin omistama. Varsin mielenkiintoista on se, että maailman neljänneksi ladatuin sovellus alkuvuonna oli pikaviestisovellus, joka päihitti viidennelle sijalle tippuneen WhatsAppin. WhatsAppin suosio suorastaan romahti, kun sovellus on ollut aiemmin listalla kakkospaikalla kaikista sovelluksista.Nopeimmin kasvava sovellus länsimaissa oli puolestaan yksityisyyden nimeen vannova Telegramin ja WhatsAppin kilpailija, pikaviestisovellus. Globaalisti sen ohi pyyhkäisi kuitenkin TikTokin tyylinen intialainen, jonka sijoitusta selittää osittain se, että monet kiinalaiset sovellukset ovat nykyisin kiellettyjä Intian jättimäisillä markkinoilla. TikTok on kiinalainen.

Myös kuluttajien mobiilisovelluksiin kaatama raha kasvoi käsittämättömiin mittasuhteisiin. Vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana pelkästään mobiilipeleihin syydettiin 18,5 miljardia euroa. Suosituin mobiilipeli alkuvuodesta oli, kakkossijan mennessä aiemmin ykköspaikkaa hallussa pitäneelle-pelille.Pelkästään sovelluksista puhuttaessa, hieman yllättäen eniten rahaa käytettiin alkuvuodesta YouTubeen, nimenomaan sen-ominaisuuteen.Lisää alkuvuoden tilastoja löytyy App Annien tutkimuksesta