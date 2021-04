Instagram testaa: käyttäjä voi laittaa tykkäykset pois näkyvistä

on tiedottanut aloittavansa maailmanlaajuisen testauksen, jossa Instagram -käyttäjät voivat laittaa tykkäykset pois päältä tai pitää ne näkyvissä.Testaus perustuu vuonna 2019 aloitettuun kokeiluun, jossa poistettiin pieneltä ryhmältä näkyvistä Instagram-julkaisuiden tykkäysmäärä. Tällä kokeilulla haluttiin saada parempaa ymmärrystä, onko näkyvistä Instagram-julkaisuiden tykkäysmääristä vaikutusta käyttäjien kokemaan paineeseen tehdä julkaisuja Instagramiin.Nyt siis aloitetaan samantyyppinen testaus maailmanlaajuisesti, jonka tavoitteena on selvittää, vähentävätkö käyttäjille tarjotut laajemmat hallintamahdollisuudet julkaisupaineita.Aiemman testauksen palauteen mukaan jotkut käyttäjät huomasivat tykkäysmäärien piilottamisen vähentävän painetta julkaista sisältöä Instagramissa. Osa halusi silti nähdä tykkäyksien määrän saadakseen selville, mikä oli sillä hetkellä suosittua.Testauksessa käyttäjillä on mahdollisuus pitää näkyvyys samanlaisena kuin ennen, poistaa tykkäykset omista julkaisuista tai poistaa tykkäykset kaikista julkaisuista.

Aiemman testauksen palautteesta ilmeni myös, että Instagramin lisäksi Facebookin käyttäjät kaipaavat enemmän mahdollisuuksia sisällön vuorovaikutuksen hallintaan, ja samankaltainen ratkaisu on myös kehitteillä Facebook-alustalle. Tarkempia tietoja kuitenkaan tästä ei vielä kerrottu.