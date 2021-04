Päivän diili: OnePlus 8 vain 449 eurolla

Vuosi sitten julkaistuoli jo tuolloin järkiostos, vaikka puhelimen hinta olikin julkaisuhetkellä tasan 700 euroa. Ikä ei ole juuri puhelinta haitannut ja nyt tuoreimman alennuksen myötä puhelin onkin jo loistava ostos.Siinä missä 128 GB tallennustilalla varustettu OnePlus 8 maksoi 700 euroa vuosi sitten ja vielä tänä keväänäkin noin 600 euroa, on nyt alennettu 449 euron hinta todella hyvä diili puhelimesta. Puhelimeen on jo saapunut Android 11 -käyttöjärjestelmäpäivitys, joten senkään suhteen huolta ei ole.Tarjous on voimassa rajallisen ajan ja löytyy täältä:Puhelimen spekseistä sen verran, että suorittimena hyrrää viime kevään huippupiiri Snapdragon 865, takaa löytyy kolme kameraa ja puhelimen mukana toimitetaan 30W pikalaturi.