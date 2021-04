Fitbitiltä tyylikäs Luxe-aktiivisuusranneke kuntoiluun ja hyvinvointiin

Fitbit julkaisi-aktiivisuusrannekkeen, joka on suunniteltu kuntoiluun ja hyvinvoinnin seurantaan. Kello tarjoaa motivaatiota ja osaa seurata esimerkiksi stressiä sekä unta. Rannekkeessa on panostettu myös ulkonäköön linjakkaalla muotoilulla."Kuluneen vuoden aikana olemme joutuneet miettimään eri tavalla terveyttämme ja hyvinvointiamme aina mahdollisten COVID-19-oireiden tarkkailemisesta stressin ja ahdistuksen hallintaan. Vaikka näemme jo merkkejä paremmasta, tuskin koskaan on ollut tärkeämpää vaalia kokonaisvaltaista terveyttään ", toteaa VP GM, toinen Fitbitin perustajista."Siksi olemme kahta vahvemmin pyrkineet tarjoamaan innovatiivisia työkaluja ja näkökulmia, jotka tukevat henkistä hyvinvointiamme ja fyysistä aktiivisuuttamme. Luxen kanssa olemme menneet eteenpäin luomalla muotoilultaan linjakkaan aktiivisuusrannekkeen, jossa on edistyksellisiä, aiemmin vain älykelloissamme saatavilla olleita ominaisuuksia. Nyt ne ovat yhä useampien ihmisten ulottuvilla maailmanlaajuisesti."

Aktiivisuusrannekkeen mitoiksi on ilmoitettu 36.30 x 17.62 x 10.05 mm. Luxen kerrotaan olevan Fitbitin ohuin aktiivisuusranneke, jossa on kosketusta tukeva värinäyttö. Näytössä käytetään AMOLED-tekniikkaa. Ranneke hyödyntää "pyyhkäise ja napauta" -toiminnallisuutta, joten siinä ei ole ollenkaan painikkeita.Luxessa Fitbit tuo stressinhallinnan työkalunsa ensimmäistä kertaa aktiivisuusrannekkeisiin. Se tarjoaa päivittäin aktiivisuuteen, uneen ja sykkeeseen perustuvan arvion kehon kyvystä käsitellä stressiä.Luxe osaa seurata Fitbit-sovelluksen avulla muutoksia hengitystiheydessä, sykevälivaihtelussa (HRV), leposykkeessä, ihon lämpötilassa sekä pian myös veren happipitoisuudessa (SpO2).Aktiivisuusranneke pystyy seuraamaan sykettä jatkuvasti erilaisia kuntoilu- ja hyvinvointiominaisuuksia varten. Lisäksi sykkeenmittaus auttaa mittaamaan paremmin myös kalorien kulutusta.Lisää erilaisia vaihtoehtoja ja kehittyneempää seurantaan sekä henkilökohtaisempaa ohjausta tarjoaa Fitbitin maksullinen palvelu.Terveys- ja kuntoiluominaisuuksien lisäksi Luxessa on älyominaisuuksia kuten ilmoitukset, herätykset, sekuntikello ja ajastin sekä jopa viiden päivän akunkesto.Fitbit Luxe tulee saataville kevään aikana 149,95 euron hinnalla. Aktiivisuusranneke on nyt ennakkotilattavissa Fitbitin nettisivuilta . Mukaan kuuluu kuuden kuukauden maksuton kokeilujakso Fitbit Premium -jäsenpalvelusta.Amerikkalaisen jalokivibrändi gorjanan Fitbitille suunnittelema Fitbit Luxe Special Edition on ennakkomyynnissä hintaan 199,95 euroa, saatavilla kesäkuussa.