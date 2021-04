Applen AirTag-paikannin auttaa pitämään esineet tallella

julkaisi kevään tapahtumassa muutamia uusia tuotteita. Yksi niistä on odotettu-paikannin. Tämä pienikokoinen laite kiinnitetään vaikkapa avaimiin tai reppuun, jolloin paikannin näkyy Missä on...? -sovelluksessa.AirTag on iPhonen lisälaite. Se sisältää Bluetooth-yhteyden sekä Ultra Wideband ‑tekno­logian tarkempaa paikannusta varten. Ultra Wideband toimii iPhone 11- ja iPhone 12 -mallien kanssa. Näillä puhelimilla näytöllä näkyy tarkka suunta, missä paikannin sijaitsee.Paikannin sisältää myös kaiuttimen, joka auttaa löytämään hukassa olevan esineen.Lisäksi AirTag liittyy osaksi maailmanlaajuista Missä on...? ‑verkkoa, jolloin kadonnut laite paikannetaan muiden Apple-käyttäjien laitteiden avulla ja tieto välittyy oikealle omistajalle.Muiden Apple-laitteiden tapaan myös AirTag voidaan asettaa Kadonnut-tilaan. Asetuksista voi määrittää, että muut voivat saada yhteys­tietosi koskettamalla AirTagia NFC-yhteensopivalla älypuhelimella.

Paikannin on saanut IP67-luokituksen ja pariston kerrotaan tarjoavan virtaa jopa vuodeksi kerrallaan.Yksi AirTag maksaa 35 euroa ja 4 kappaletta saa 119 eurolla. Nämä paikantimet tulevat tilattavaksi 23.4. klo 15.00 alkaen ja saataville ne ovat 30.4.Lisätietoa saa täältä