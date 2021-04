Tätä Facebook on kauhulla pelännyt: iOS 14.5 julkaistiin

Harva käyttöjärjestelmän uudistus on aiheuttanut niin suuria aaltoja kuin tänään ladattavaksi saapunutetenkin on ollut kauhuissaan uudistuksesta.Vaikka Applen iPhonen uusi käyttöjärjestelmäversio sisältääkin monia näppäriä pikku uudistuksia, on kohumylly pyörinyt yhden sen ison uudistuksen myötä. Nyt jokaisen iPhoneen asennettavan sovelluksen on pakko pyytää käyttäjältä lupa tietojensa ja käyttäytymisensä seuraamiseen.Facebook on pelännyt uudistusta niin paljon, että yhtiö on ostanut talven mittaan etusivujen kokoisia mainoksia Yhdysvaltain suurimmista sanomalehdistä, vaatien muutosta Applen uudistukseen. Yhtiö pelkää sitä, että oletettavasti harva käyttäjä antaa sen sovelluksille luvan jatkossa kerätä itsestään tietoa - saati sitten välittää sitä eteenpäin.Lisäksi iOS 14.5 toimii niin, että jos lupaa ei anna, sovellusta voi silti käyttää: sovellus vain yksinkertaisesti ei enää saa sen jälkeen kerätä käyttäjänsä käyttäytymiseen pohjautuvaa tietoa. Mikäli sovelluksen huomataan rikkovan sääntöä, potkaistaan se pois Applen sovelluskaupasta.

Estämällä seurannan, sovellus ei saa enää tietoja muista puhelimeen asennetuista sovelluksista eikä siitä, millä verkkosivuilla puhelimen käyttäjä liikkuu. Tähän saakka Facebook - ja tuhannet muut yhtiöt - ovat keränneet tuota tietoa itselleen varsin suorasukaisesti. Kerätyistä tiedoista on koostettu käyttäjän profiili, jonka perusteella käyttäjälle on kohdennettu mainontaa.Vastaavia liikkuja on tapahtumassa verkkomaailmassa muutoinkin ja niiden vaikutusta on toistaiseksi mahdotonta arvioida. Mainonnankutsuttu automaattinen käyttäjäprofiileihin pohjautuva mainonnan kohdentaminen muutti verkkomainonnan käytännössä täysin 2010-luvulla. Siinä rytäkässä monet tahot voittivat, mutta monet verkkopalvelut myös menettivät tulojaan. Ohjelmallista ostamista edeltäneessä ajassa vaikkapa urheiluvälineitä valmistava yhtiö kohdensi mainonnan ostamalla mainostilaa suoraan urheiluun keskittyviltä sivustoilta - nyt samaa mainostilaa voi ostaa vaikkapa aikuisviihdesivuilta, kunhan tiedetään sivuilla vierailevan käyttäjän olevan kiinnostunut (aikuisviihteen lisäksi) urheiluvälineiden hankinnasta.