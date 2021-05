Vertailu: Näin paljon urheilusovellukset keräävät sinusta tietoja

Liikunnan mittaamminen erilaisten sovellusten kautta on ollut arkea monelle jo vuosikymmenen ajan ja trendi vain kiihtyy. Nyt on selvitetty miten paljon osa urheilusovelluksista oikein kerääkään käyttäjästään tietoja.Testissä tutkittiin lähes kolmeakymmentä erilaista tietoa, mitä sovellukset käyttäjästään keräävät ja pistettiin yli 100 erilaista urheilu- ja hyvinvointisovellusta listaan sen mukaan, mitkä niistä keräävät eniten tietoja.Luonnollisesti hyvinvointisovelluksen kuuluukin tietää varsin paljon käyttäjästään, jotta tietojen pohjalta voidaan luoda tarkempia suosituksia ja analyyseja käyttäjän liikuntatavoista. Mutta jos sovellusta käyttää vaikkapa pelkästään juoksumatkojen mittaukseen, on hieman arveluttavaa se, jos sovellus haluaa tietää myös käyttäjänsä ammatin.Sovelluksia tutkinut Supplement Timing jaotteli tutkimuksessaan sovellukset eri tyyppisiin hyvinvoinnin seurannan ryhmiin. Testistä puuttui osa sovelluksista, mm. Suomessa varsin suosittu alan pioneeri,nykyisin omistama

Nimi

Sähköpostiosoite

Maksukortin tiedot (vapaaehtoinen)

Valokuva (vapaaehtoinen)

Puhelinnumero

Tarkka sijainti (vapaaehtoinen)

Maa, kaupunki

Osoite

Laitteen tiedot

Syntymäaika

Sukupuoli

Pituus (vapaaehtoinen)

Paino (vapaaehtoinen)

Harjoittelun tiedot (vapaaehtoinen)

Yleiskunnon taso (vapaaehtoinen)

Syödyt kalorit (vapaaehtoinen)

Elintapojen terveellisyys (vapaaehtoinen)

Unirytmi (vapaaehtoinen)

Kuukautiskierron tiedot (vapaaehtoinen)

Kieli (vapaaehtoinen)

Harrastukset (vapaaehtoinen)

Ammatti (vapaaehtoinen)

Kaikista testatuista sovelluksista eniten käyttäjästään tietoa halusi kerätä naisten hyvinvoinnin seurantaan tarkoitettu, joka halusi tietää kolmea kohtaa lukuunottamatta kaiken tutkitun tiedon käyttäjästään. Osa kohdista oli valinnaisia, osa pakollisia.eniten dataa keräsiin sovellus, perässäänpuolestaan eniten dataa itselleen halusi, kakkospaikan mennessä erittäin suositullekyseenalainen ykkössija puolestaan napsahti-sovellukselle, Stravan ollessa heti kakkossijalla. Laihdutukseen ja painontarkkailuun tarkoitetuista sovelluksista eniten dataa keräsi, kakkossijalle ylsi puolestaanKaikkien kategorioiden ykkönen, Maven, keräsi käyttäjästään seuraavat tiedot:Kuten listasta hyvin näkee, sinänsä kerätyt tiedot liittyvät vahvasti sovelluksen käyttötapaan. Mutta siinä vaiheessa, jos kyseisiä tietoja välitetään eteenpäin vaikkapa mainostajille, ollaan alueella, jossa kerätyt tiedot alkavat olemaan turhankin yksityiskohtaisia. Täydellinen listaus tutkituista sovelluksista löytyy täältä