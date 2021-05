Tämän vuoden hypetetyin sovellus saapui Androidille

on ollut vuoden ylivoimaisesti kovimmalla hypekäyrällä varustettu sovellus. Sovellus on ollut erittäin rajatusti saatavilla, sillä siitä on ollut tarjolla vain iPhone-versio ja sen käyttö on vaatinut kutsun aiemmalta jäseneltä sisäänpääsyn vastineeksi.Clubhouse on siis livenä tapahtuviin äänikeskusteluihin pohjautuva sovellus, jossa käyttäjät voivat liittyä äänimuotoiseen ryhmäkeskusteluun ja jutella keskenään mistä tahansa. Hypeä on auttanut paljon se, että kanavilla ovat viihtyneet useat tunnetut henkilöt, aina sijoittajista kuuluisuuden henkilöihin.Nyt Clubhouse on laajentumassa vihdoin myös Androidille ja sovelluksen Android-versio on ladattavissa Yhdysvalloissa. Kokeilvaiheessa oleva Android-sovellus vaatii sekin edelleen kutsun sekä liittymisen sovelluksen beta-ohjelmaan. tietojen mukaan Android-sovellus olisi saapumassa myös muihin maihin lähiviikkoina.

Clubhousen suosio on luonnollisesti aiheuttanut kohinaa myös muiden sosiaalisen median alustojen parissa:on jo julkaissut oman versionsa äänikeskustelupalvelusta, joka kulkee nimelläjaon kehittämässä vastaavaa ominaisuutta osaksi sen-sovellusta. Myös Spotifyn ja Redditin kerrotaan pohtivan live-muotoiseen äänikeskusteluun hyppäämistä.