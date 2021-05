Xiaomi esitteli uuden Note-puhelimen uusilla herkuilla

Kiinalainen älypuhelinvalmistaja Xiaomi on esitellyt uuden Remi Note -sarjan laitteen. Kyseessä on suurella näytöllä varustetun keskihintaisen puhletin 5G-versio, joka tarjoaa paitsi kattavia ominaisuuksia niin myös melkoisen viehättävän hintalapun.Xiaomi Redmi Note 10 Pro 5G:n tärkein ominaisuus on sen suuri 6,67 tuuman ja 120 hertsin näyttö, joka tarjoaa Full HD+ -resoluution. Toisin kuin aiemmin julkaistussa 4G-versiossa, näytön tekniikka on heikompi LCD.Muutoksia 4G-versiosta on tehty myös piiriosastolla. 5G-versiossa käytetään MediaTekin uutta 6 nanometrin tekniikalla varustettu Dimensity 1100 -piiriä. 4G-versiossa on käytössä Qualcommin Snapdragon 732G.Vaikka Qualcommin piirit ovat perinteisesti laadukkaampia ja tehokkaampia, on Dimensity 1100 eri sarjan piiri kuin Snapdragon 732G, joten tehot ovat MediaTekin piirissä paljon paremmalla tasolla.Kamera on myös muuttunut hieman 4G-versiosta. 5G-versiossa takana on 64 megapikselin peruskamera, 8 megapikselin ultralaajakulma sekä 2 megapikselin syvyyskamera.

Muihin ominaisuuksiin kuuluu 5000 milliampeeritunnin akku, 67 watin pikalataus, JBL:n stereokaiuttimet, IP53-vedenkestävys sekä 3,5mm kuulokeliitin.Laite saapuu myyntiin Kiinassa ensi viikolla, mutta muun maailman myyntiaikataulusta ei ole vielä tietoa. Kiinassa laitteen hinnat vaihtelee tallennustilasta ja RAM-muistista riippuen vajaan 200 ja 250 euron välillä.