Oikeuden paperit: Google tietää aina missä olet, riippumatta Androidin asetuksista

Amerikkalaisessa oikeusistuimessa ruoditaan parhaillaan sitä, miten hakukonejättiseuraa Androidin käyttäjien sijaintia herkeämättä, olivatpa asetukset puhelimessa missä asennossa hyvänsä.Moni kuvittelee salaavansa sijaintinsa Googlelta ja sovelluskehittäjiltä kytkemällä puhelimensa asetuksista sijainnin pois päältä. Turha luulo. Amerizonassa käytävässä oikeudenkäynnissä on paljastunut, että Google yhdistelee erilaisista tietolähteistä saamiaan tietoja niin nerokkaasti ja monimutkaisesti, että yhtiö tietää käytännössä aina sen, missä käyttäjä milloinkin liikkuu.Yhtiöllä on itsellään yksi maailman suurimmista WiFi-tukiasemien paikannustietokannoista, johon on tallennettu miljoonien tukiasemien fyysiset sijainnit. Lisäksi Android tutkii jatkuvasti ympäristöään myös Bluetooth-laitteiden, tukiasematietojen ja muiden WiFi-verkkojen varalta - ja välittää nuo tiedot Googlelle. Google pystyy käytännössä joistain noista tiedoista saamaan aina selville Android-käyttäjän fyysisen sijainnin.

On käytännössä kaksi tapaa estää se, että Google ei tietäisi Androidin sijaintia: toinen on se, että kytkee puhelimensa kaikki radiot pois päältä, pysyvästi. Tällöin tietenkään puhelimella ei hirvittävästi voi tehdä yhtään mitään, koska nettiinkään sillä ei pääse.Toinen vaihtoehto on se, että toteuttaa edellämainituista osan ja sen jälkeen tarkoituksella väärentää oman sijaintinsa joillain hämärillä sovelluksilla, jotka eivät käytä Androidin virallisia rajapintoja, vaan jotka pitää ladata Play-kaupan ulkopuolelta.mukaan oikeuden julkaisemissa dokumenteissa entiset Googlen työntekijät ja jopa sijaintipalvelun entinen johtaja kertovat, etteivät hekään täysin ymmärrä sitä, mistä kaikista lähteistä Google saa käyttäjien sijaintitiedot itselleen. Androidissa ei ole myöskään mahdollista antaa oikeutta sijaintiin millekään sovellukselle ilman että Google saisi samalla oikeuden kyseiseen tietoon Androidin käyttöjärjestelmän kautta.Oikeuden papereista selviää myös se, että kun jotkut Android-valmistajat olivat tehneet puhelimissaan helpommaksi salata oman sijaintinsa, oli Google kohteliaasti pyytänyt valmistajia piilottamaan kyseiset yksityisyyttä suojaavat valinnat asetusvalikkoon mahdollisimman syvälle, jotta käyttäjät eivät niitä löytäisi.