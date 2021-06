Samsung julkaisi edullisen Galaxy A22 5G -puhelimen 90 hertsin Full HD -näytöllä

laajentaa edullisten 5G-puhelimien vaihtoehtoja-mallilla.Galaxy A22 5G saapuu myyntiin Suomessa heinäkuun 1. päivänä. Sen suositushinta on 229 euroa.Laitteen eteen on saatu tällä kertaa mielenkiintoisesti 6,6-tuumainen Infinity-V -näyttö, joka toimii Full HD+ -resoluutiolla (1080 x 2400) sekä nopeammalla 90 hertsin virkistystaajuudella. Puhelin tukee 5G-yhteyksiä MediaTekin Dimensity 700 piirin ansiosta. Muistia on 4 gigatavua ja sisäistä tallennustilaa 64 gigatavua.Sisällä on 5000 mAh akku, joka tukee 15W latausta. Taakse on laitettu 48 megapikselin pääkamera, 5 megapikselin ultralaajakulma sekä 2 megapikselin syvyyskamera. Edessä on 8 megapikselin kamera. Laitteessa on kylkeen sijoitettu sormenjälkitunnistin.Puhelimesta löytyy kolme värivaihtoehtoa: Gray, White ja Light Violet. Laitteen mitat ovat 167,2 x 76,4 x 9,0 mm ja painoa on 203 grammaa.

"Vahvistamme Galaxy A22 5G:llä Samsungin lupausta tarjota laitteita useaan eri hintaluokkaan laadusta tinkimättä. Älypuhelimessa on laadukas näyttö ja 5G-tuki, mikä tarjoaa käyttäjille seuraavan sukupolven nopeuden ja suorituskyvyn edulliseen hintaan paketoituna. Tämä on kauan odotettu lisäys kasvavaan Galaxy A-sarjaamme", Samsung Suomen mobiililiiketoiminnan johtaja Mika Engblom kertoo.





Aiemmin Samsungilla on ollut saatavilla edullisten 5G-puhelimien osalta muun muassa Galaxy A42 5G.