Xiaomin Redmi Note 10 5G saapui myyntiin Suomessa - aluksi saatavilla 199 eurolla

Xiaomin alkukeväästä julkaisema Redmi Note 10 5G on saapunut myyntiin Suomessa. Puhelimen normaalihinta on 249 euroa, mutta ensimmäisen viikon ajan (7.6. - 13.6.) Early Bird -kampanjassa puhelinta myydään 199 euron hinnalla. Puhelimen värivaihtoehdot Suomessa ovat Chrome Silver, Graphite Gray ja Nighttime Blue.Puhelin tukee 5G-yhteyksiä MediaTek Dimensity 700 -piirin ansiosta. Suomessa myytävässä mallissa on 4 gigatavua RAM-muistia ja 128 gigatavua sisäistä tallennustilaa.Etupuolelle on laitettu Full HD+ -tarkkuuden IPS LCD -näyttöpaneeli, joka myös toimii 90 hertsin virkistystaajuudella. Sisällä on puolestaan 5000 mAh akku, joka tukee USB-C -liitännän kautta 18W latausta.Muovisen takakannen yläkulmaan on laitettu kolme kameraa. 48 megapikselin pääkameran lisänä ovat 2 megapikselin makro ja 2 megapikselin syvyystunnistus. Edessä on 8 megapikselin kamera.Laitteen mitat ovat 161.81 x 75.34 8.92 mm ja painoa on 190 grammaa.

Muita ominaisuuksia ovat 3.5 mm:n kuulokeliitäntä, sormenjälkilukija kyljessä, NFC ja Android 11 -käyttöjärjestelmään perustuva MIUI 12 -käyttöliittymä.