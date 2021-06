Apple julkaisi iOS 15 ja watchOS 8 käyttöjärjestelmäversiot

iOS 15

Focus-tila

Ilmoituksissa käytetään isompia kuvakkeita

Kameran avulla voi tunnistaa ja kopioida tekstiä

watchOS 8

Kellon avulla voi avata auton ovet

Koti-sovelluksen uudistettu näkymä

iOS 15:n myötä puhelimiin saapuvat uudet Focus-tilat, jotka auttavat käyttäjiä keskittymään olennaiseen ja vähentämään häiriöitä esimerkiksi työpäivän aikana.Focus-tila käytännössä poistaa sellaiset ilmoitukset, joita käyttäjä ei halua saada tietyllä hetkellä. Käyttäjä voi luoda erilaisia Focus-tiloja vaikkapa työpäivän tai yön ajaksi. Yhdellä Apple-laitteella asetettu tila menee päälle myös muilla Applen laitteilla.Ilmoitusten näkymää uudistetaan isommilla kuvakkeilla, joka helpottaa sovelluksen tunnistamista. Ilmoituksissa hyödynnetään älykästä lajittelua, joka nostaa tärkeimmät ilmoitukset yläreunaan eniten käytettyjen sovellusten perusteella.Käyttöjärjestelmäversio lisää laitteiden älykkyyttä myös kamerasovelluksessa, sillä se osaa tunnistaa tekstiä ja käyttäjä voi kopioida tämän tekstin. Lisäksi kamera osaa tunnistaa paremmin kuvattavan esineen tai asian, esimerkiksi kasvin, ja antaa tästä lisätietoa.Apple Wallet saa tuen Ultra Wideband -teknologialle, joka mahdollistaa digitaalisten autonavaimien käytön auton ovien avaamiseen sekä auton käynnistämiseen ilman iPhonen ottamista pois taskusta.Samaa ominaisuutta voidaan hyödyntää vaikka hotellihuoneen oven avaamiseen.Lisäksi valituissa maissa Walletiin voi lisätä virallisen henkilöllisyystodistuksen tai ajokortin. Applen mukaan Yhdysvaltojen turvallisuusviranomainen TSA aikoo ottaa tämän käyttöön ensimmäisenä lentokenttien tarkastuksissa.iOS 15:n myötä iPhonet saavat paljon muitakin uudistuksia. Sää-sovellus ja muistiinpanosovellus saavat uudet ulkonäöt ja toimintoja. Apple Maps osaa antaa tarkempia tietoja esimerkiksi kaistoista ja suojateistä navigoidessa. Safari-selain käytettävyys paranee ja välilehtiä voi selata helposti pyyhkäisemällä palkkia. Myös yksityisyyttä parannetaan muun muassa Sirin osalta, joka osaa tunnistaa äänen pelkästään laitteella parantaen samalla sen nopeutta.Kaikki uudistukset näet täältä iOS 15 on saatavilla nyt kehittäjäversiona ja valmis käyttöjärjestelmäversio tulee saataville syksyllä. Yhteensopivia laitteita ovat iPhone 6s tai uudemmat. Lisäksi se saapuu molemmille iPhone SE -malleille ja 7. sukupolven iPod touch -laitteelle.watchOS 8 tuo Ultra Wideband -teknologian tuen digitaalisille autonavaimille Apple Watch Series 6 -kelloilla. Tämä tarkoittaa, että älykellon avulla auton ovet voi avata ja auton käynnistää.Vastaava tuki tulee myös esimerkiksi hotellihuoneen oven avaamiseen.Koti-sovellus uudistuu täysin älykelloilla. Älykellon avulla voi paremmin hallita kodin muita älykkäitä laitteita. HomeKit-tuen omaava kamera osaa syöttää kuvaa kellon näytölle, joten kellosta voi helposti katsoa kuka on ovella.Älykellot saavat uusia hengitysharjoituksia sekä kaksi uutta liikuntamuotoa. Unen seurantaan puolestaan kehitetään ominaisuudella, joka seuraa hengitystahtia minuuttia kohden.iOS 15:n Focus-tilat saapuvat myös kelloille watchOS 8:n myötä.Kaikki uudistukset näet täältä watchOS 8:n kehittäjäversio on jo saatavilla ja valmis versio tulee saataville syksyllä. Yhteensopivia kelloja ovat Apple Watch Series 3 tai uudemmat kellot yhdessä iOS 15 -käyttöjärjestelmällä varustetun iPhonen kanssa.