Samsungilta uusi kamerasensori: "maailman pienin pikseli"

Samsung on julkistanut uuden älypuhelimiin suunnatun kamerasensorin, jonka on määrä parantaa erityisesti keskihintaluokan laitteiden kamerakykyjä.Sensorin nimeksi on annettu Samsung Isocell JN1 ja kyseinen kenno on kooltaan 1/2,76 tuumaa ja tarjoaa 50 megapikseliä. Kumpikaan näistä teknisistä tiedoista ei ole erikseen kovinkaan erikoinen, sillä tätäkin pienempiä sensoreita näemmä jokseenkin usein älypuhelimissa ja megapikseleissä yhtiön omat Ultra-mallit ovat tarjonneet kaksikin kertaa enemmän tarkkuutta.Kuitenkin, kun nämä näennäisesti keskinkertaiset speksit yhdistetään samaan sensoriin, niin tuloksena on maaliman pienin pikseli. Näin pienessä sensorissa ei näet koskaan ole nähty 50 megapikselin tarkkuutta ja tämä tarkoittaa, että yksittäisen pikselin koko kennossa on vain 0,64μm. Muistutuksena, että yksi mikrometri metrin miljoonasosa.Kuten sanottua, piiri ei tule tuottamaan huipputason kuvia tekniikallaan, joten se ei löydä tietään Samsungin huippupuhelimiin – tai ainakaan niiden pääkameraksi. Sen sijaan pienestä koosta on hyötyä esimerkiksi etu- seli nk. selfie-kameroissa.

Sensori on myös tavallista ohuempi, joka tarkoittaa, että se mahtuu helpommin superohuisiin laitteisiin.50 megapikselin kuvien lisäksi se tukee nk. pixel binning -teknologiaan, jonka avulla neljä vierekkäistä pikseliä yhdistetään yhdeksi ja tuotoksena on 12,5 megapikselin kuva. Videokuvausta tuetaan 4K-resoluutioon asti 60 fps:n nopeudella.Sensori on jo tuotannossa, mutta tässä vaiheessa Samsung ei ole vielä kertonut missä laitteissa se nähdään ensimmäisenä.