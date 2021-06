Kännykän akku täyteen 8 minuutissa - mutta akku kärsii ja pahasti

Hiljattain kiinalaisvalmistajaesitteli hurjaa 200W pikalatauskonseptiaan , jokka kännykän isokin akku pamautetaan tyhjästä aivan täyteen 8 minuutissa. Valitettavasti nopealla latauksella on hintansa: akku ei pidä siitä.Xiaomin mukaan uusi lataustekniikka tuhoaa akkua sen verran paljon nopeammin, että kahden vuoden käytön jälkeen puhelimen akun alkuperäisestä kapasiteetista on käytössä enää reilut 80 prosenttia. Xiaomi laski kahden vuoden käytön 800 latauskerran pohjalta, joissa käytetään joka kerta yhtiön 200W pikalatausta.Käytännössä siis esimerkiksi 4000mAh akku "muuttuu" parin vuoden pikalatailun jälkeen vastaamaan noin 3200mAh akkua. Tokihan akut kuluvat tavallisessakin latauksessa, mutta eivät kuitenkaan näin nopeasti.Myös muissa supernopeissa pikalatauksissa on vastaavaa ongelmaa:kanssa samaan konserniin kuuluvann 120W pikalatauksen kerrotaan kuluttavan akkua Xiaomin 200W latauksen kanssa samaan tahtiin. OPPO kertoo akun kapasiteetin olevan omankin lataustekniikkansa jäljiltä noin 80% tasolla kahden vuoden käytön jälkeen.

Tällä hetkellä monissa Suomessa myytävissä huippupuhelimissa käytetään 50 watin ja 70 watin välillä olevia latausratkaisuja. Esimerkiksi OnePlussan uusimmissa lippulaivamalleissa 65W laturilla akku latautuu täyteen puolessa tunnissa. Apple on omalta osaltaan ollut nihkeämpi tuomaan puhelimiinsa todella nopeita latureita: yhtiön uusimmissa iPhone 12 -malleissa suurin mahdollinen latausnopeus on 22W.Asiaa käsiteltiin kiinalaisessa Weibo-palvelussa , jossa Xiaomi piti faneilleen kyselyhetken, jossa yhtiö vastasi asiakkaiden ja kiinnostuneiden kysymyksiin yhtiön tuotteista.