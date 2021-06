Androidiin tulossa iPhonen nerokkain idea

on mitä ilmeisimmin tuomassayhden Applen iPhone -puhelinten nerokkaimmista ideoista: keskenään tietoa välittävät puhelimet.Android-puhelimissa on ollut jo vuosien ajan-toiminto, jonka avulla on voinut paikallistaa sen, missä oma puhelin luuraakaan. Toimintoa on voinut käyttää joko kotona, löyttäkseen puhelimen sohvan mutkasta sen päästäessä ääntä toiminnon avulla tai tarkistaa kartalta sen, missä puhelin tällä hetkellä sijaitsee, sen koordinaattien avulla.Ongelmaksi tulevat tilanteet, joissa puhelin ei ole verkkoyhteyden päässä - tai se on varastettu.Apple ratkaisi tämän ongelman luomalla kaikista maailman iPhoneista valtavan-verkon, joka yhdistää automaattisesti kaikki maailmassa olevat iPhonet toisiinsa anonyymisti. Nyt vastaava ominaisuus olisi tulossa kaikkiin maailman noin kolmeen miljardiin Android-laitteeseen.Eli suomeksi: jos puhelimesi varastetaan ja siihen vaihdetaan uusi SIM-kortti, voisi-toiminto silti paikallistaa varastetun puhelimen sen kiinteän ID-tunnisteen perusteella koko maailmasta. Puhelinten laitetunnusta eli IMEI-koodia ei pääsääntöisesti voi vaihtaa lainkaan - ja keskiverto puhelinvarkaalle tehtävä on ainakin liian monimutkainen.

Laite löytyisi myös siinäkin tapauksessa että se ei ole verkossa, sillä laite iaitteet ilmeisesti välittäisivät tietoa myös Bluetooth-laiteyhteyden ja WiFin yli anonyymisti. Asiaan liittyviä vihjeitä löysi XDA-Developers tutkiessaan uutta Google Play -palvelut -versiota. Google Playn palvelut ovat asennettuna kaikissa Android-laitteissa Kiinan ulkopuolella, myös mm. miljoonissa televisioissa ja autoissa.