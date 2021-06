Microsoft houkuttelee Google Kuvat -käyttäjiä uusilla editointityökaluilla

Googlen kuvapalvelu on ollut vuosikaudet de facto pilvipalvelu, erityisesti Androidilla, kuvien tallentamiseen, säilyttämiseen ja jakamiseen. Hiljattain hakujätti kuitenkin päätti muuttaa ison osan sen toiminnasta maksulliseksi , joka on saanut monet varmasti miettimään palvelun vaihtamista.Kilpailevista teknologiajäteistä Microsoft on yksi kiivaimmin Googlen pilvipalvelun kanssa kilpailevista tahoista ja sen OneDrive onkin nyt saanut päivityksen, jolla vaihtaminen Googlesta saataa tuntua hieman helpommalta. Toki ilmainen OneDrive-jäsenyys ei anna kuin 5 gigatavun verran tilaa, joten vaihtaminen lienee enemmän periaatekysymys, jos päätyy joka tapauksessa maksamaan.Redmondilaisyhtiö on lisännyt OneDriveen uusia kuvien editointi- ja katseluominaisuuksia. Ominaisuudet tuotiin ensin saataville Android-laitteille sekä webbikäyttöliittymään.Näissä ominaisuuksissa on mukana kuvien rajaaminen (manuaalisesti tai esiasetetuilla vaihtoehdoilla), suoristaminen ja kääntäminen. Näiden lisäksi kuvan laatuun pääsee vaikuttamaan myös kirkkaus-, valotus-, kontrasti-, kohokohdat-, varjot-, ja kylläisyyssäädöillä.

Kuvan muutokset voi tallentaa samaan kuvaan tai uutena kuvana, ja muokkaukset voi perua jälkikäteen versiohistorian avulla.OneDrive-päivitys saapuu henkilökohtaisille tileille ensin ja myöhemmin työ- ja opiskelijatileille. Myöhemmin tänä vuonna päivityksen pitäisi saapua myös iOS-laitteisiin.Päivityksen mukana tuodaan myös tuki Chromecastille, joten kuvien ja videoiden toistaminen onnistuu helpommin televisioissa, joissa on kytkettynä Googlen suoratoistolaite.Päivityksestä lisää kerrotaan OneDriven blogissa