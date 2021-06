Kun pakkoa ei enää ole, vähemmän yllättäen, brittioperaattorit alkavat taas perimään roaming-maksuja

Euroopan Unionissa tuli voimaan koko EU:n laajuinen roaming-hintojen poisto kesällä 2017. Tuolloin alkoi hidas siirtymä siihen, että mobiilioperaattorit eivät enää voi periä asiakkailtaan lisähintaa siitä, että he käyttävät kännykkäänsä toisessa EU-maassa.Britannia irtosi Euroopan Unionista lopullisesti vuodenvaihteessa 2020/2021 ja sitä - ja sen yrityksiä - eivät enää koske EU:n direktiivit. Nyt ensimmäinen brittioperaattori onkin päättänyt käyttää tilaisuuden hyväkseen ja tuo roaming-maksut takaisin asiakkaidensa riesaksi.in omistama mobiilioperaattoriaikoo lätkäistä 2 punnansuuruisen päivämaksun asiakkailleen, jotka haluavat käyttää kännykkäänsä EU-maissa.BT on vuosien ajan lupaillut, että vaikkatoteutuisikin, se ei aio käyttää tilaisuutta hyväkseen. Nyt mieli on muuttunut, kuten Sky News aiheesta uutisoi.

BT aikoo jättää Irlannin roaming-maksujen ulkopuolelle - ainakin toistaiseksi.