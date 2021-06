Signalin kilpailija myytiin Amazonille

Vahvasti salattujen pikaviestinten markkina elää mielenkiintoisessa murroksessa.ista on valunut tänä vuonna miljoonia käyttäjiä muihin, paremmin yksityisyyttä kunnioittaviin pikaviestimiin ja trendin arvellaan jatkuvan myös tulevaisuudessa.Suurimpia voittajia WhatsAppin kustannuksella ovat olleetja, joista etenkin jälkimmäisestä on tullut monen yksityisyytensä vakavasti ottavan ykköstyökalu. Mutta näille kahdelle on myös omat haastajansa: yksi tunnetuimmista on, joka väittää olevansa ainoa pikaviestin, jota Yhdysvaltain tiedustelupalvelusuosittelee Yhdysvaltain hallituksen työntekijöille.Nyt, varsin mielenkiintoisessa kaupassa, teknologiajättion ostanut Wickrin itselleen. Ja vaikka Amazon ehkä nähdään suuren yleisön silmissä nimenomaan verkkokauppana, yhtiön kannattavin bisnes on oikeasti pilvipalveluissa, joissa se on maailman ykkönen.Wickrin ostolla Amazon ilmeisesti pyrkii siihen, että se voisi napata jatkossa isomman siivun valtioiden ja hallitusten konesalipalveluista, kun yhtiö pystyy tarjoamaan ulkoistussopimusten kylkeen myös vahvasti salattua viestikanavaa viranomaisten käyttöön. Kaupasta kertonut TechCrunch ei osannut kertoa kaupan arvoa, eikä sitä ole julkistettu.

Wickr on perustettu vuonna 2011 ja vaikka yhtiö ei olekaan saanut alleen samanlaista kasvukiitoa kuin Signal, senkin pikaviestimellä on oma kannattajakuntansa.