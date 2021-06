Lidl Plus -sovellus saavuttanut vuodessa jo miljoona latausta - sovellus tarjoaa nyt kumppanietuja

"Olemme seuranneet etusovelluksen käyttöä jatkuvasti koko vuoden, ja tuoneet siihen sellaisia ominaisuuksia, jotka toimivat etenkin suomalaisille käyttäjille. Vuoden aikana on innostuttu erityisesti bonuskupongista. Saldoa kerryttäviä bonuskuponkikampanjaan osallistuvia on kuukausittain satoja tuhansia suomalaisia", kertoo Lidlin kaupallinen johtaja Mikko Forsström.

-etusovellus on ollut saatavilla ja käytössä vuoden ajan. Lidl kertoo, että lanseerauksen yhteydessä sovellus keräsi peräti 75 000 rekisteröitynyttä käyttäjää ensimmäisen vuorokauden aikana. Vuoden aikana latauksia sovellukselle on kertynyt jo miljoona.Vuoden aikana sovellukseen on tuotu uusia ominaisuuksia. Uusin ominaisuus on Paras aika asioida, joka helpottaa ostosreissun aikatauluttamista, koska se kertoo väljimmän ajan asioida omassa myymälässä.





Sovelluksen kautta pääsee nyt myös hyödyntämään kumppanietuja. Ensimmäiset kumppanietuudet on solmittu Kotimaan Energian ja BookBeatin kanssa. Lisää kumppanietuja on tulossa syksyllä.

"Ajattelemme Lidl Plus -etusovelluksen olevan palvelu, jonka kautta helpotamme asiakkaidemme arkea. Siksi sovelluksesta löytyy nyt myös kumppanietuuksia. Kumppaniedut antavat Lidl Plus -käyttäjälle mahdollisuuden säästää kumppaniemme palveluista ja tuotteista sekä saada lisäetuja Lidliin kuten Lidl Plus -ostosrahaa", avaa Forsström.





Lisätietoa Lidl Plus -sovelluksesta saa täältä.