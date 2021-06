Samsung paljasti tulevien älykellojen käyttävän One UI Watch -käyttöliittymää

Teknologiajättiantoi maistiaisen tulevasta älykellojen käyttöliittymästä Mobile World Congress (MWC) -messuilla.Tähän asti Samsung on käyttänyt kelloissaan Tizen-käyttöjärjestelmää, mutta vaihtaa tulevissa kelloissa Wear OS:ään, sillä Google ja Samsung tekevät nykyään yhteistyötä tältä osin . Yhteistyön luvataan tarjoavan parempaa suorituskykyä, pidempää akunkestoa sekä parempia sovelluksia kelloille.Tämän uudistetun Wear OS -käyttöjärjestelmän päälle Samsung rakentaa vielä oman käyttökokemuksen, joka on saanut nimekseen. Samsung käyttää jo entuudestaan One UI -ohjelmistoa älypuhelimissa ja tableteissa.

Tulevissa Galaxy Watch -älykelloissa sovellukset ladataan Android-puhelimien tapaan Google Play -sovelluskaupasta, joka tarkoittaa monipuolisempaa määrää sovelluksia. Galaxy Watch -kellot pääsevät myös paremmin hyödyntämään Googlen sovelluksia, kuten Mapsia ja YouTube Musicia, joille Google on luvannut tuoda muutoksia tulevassa Wear OS -käyttöjärjestelmässä.Samsung kertoo uuden käyttöliittymän tekevän Galaxy Watchin ja älypuhelinten välisestä käyttökokemuksesta entistä sujuvamman. Tämä näkyy esimerkiksi sovelluksia asentaessa. Kun puhelimeen asentaa sovelluksen, se asentuu myös automaattisesti kelloon. One UI Watch -käyttöliittymä mukauttaa myös asetusten ulkonäköä muistuttamaan One UI -puhelimien vastaavaa.Lisäksi esimerkkinä mainitaan puheluiden hylkääminen. Jos puhelun hylkää kellolla, se hylätään myös puhelimella.Samsung julkaisi kehittäjille uuden työkalun, joka helpottaa kellotaulujen suunnittelua. Lisää kellotauluja pystyy hankkimaan helposti Google Play -kaupasta.Samsung paljasti myös, että sen uusi Galaxy Watch 4 -älykello tulee olemaan ensimmäinen laite, johon on asennettu valmiiksi uusi yhtenäinen One UI Watch -käyttöliittymä. Se esitellään virallisesti Samsungin Unpacked-tapahtumassa myöhemmin tänä kesänä. Vanhat Tizen-kellot eivät tule saamaan One UI Watch -käyttöliittymää päivityksenä.