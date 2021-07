WhatsApp antaa nyt liittyä ryhmäpuheluihin niiden alkamisen jälkeen

parantaa käytettävyyttä ryhmäpuheluiden osalta.WhatsApp mahdollistaa nyt ryhmäpuheluun liittymisen, vaikka ryhmäpuhelu on jo aloitettu. Ominaisuus ottaa mallia esimerkiksi Zoom-puheluista. Tähän asti WhatsAppin ryhmäpuheluihin on ollut mahdollista liittyä vain, kun sellainen on alotettu.Lisäksi käynnissä olevasta puhelusta voi halutessaan poistua ja liittyä uudestaan. Käynnissä olevat puhelut näkee WhatsAppin Puhelut-välilehdestä.WhatsApp myös näyttää henkilöt, jotka jo ovat puhelussa ja ketkä puheluun on kutsuttu, mutta eivät vielä ole liittyneet puheluun.Uudistus saapuu käyttäjille 19. heinäkuuta alkaen.Lue myös: