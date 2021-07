Räiskintäpeli ylitti huikean miljardin latauksen rajan Androidilla - kolmas peli ikinä rajan yli

on ensimmäinen räiskintäpeli - ja ensimmäinen K-17 -lätkällä varustettu peli ikinä, joka on saavuttanut hurjan merkkipaalun Androidilla. Peliä on ladattu nyt käsittämättömät miljardi kertaa.Vuonna 2017 julkaistu-henkinen peli on kerännyt suosiota sitä mukaa kuin battle royale-pelien suosio on kasvanut myös muilla pelialustoilla, vauhdittajinaan mm.tyyliset menestykset.Free Fire nauttii myös pelaajien suosiota: freemium-mallilla toimiva peli valittiin jo vuonna 2019 Google Play -kaupan käyttäjien äänestyksessä vuoden peliksi. Singaporelaisen Garenan kehittämällä pelillä on myös Google Playn arvioissa tukeva selkänoja: pelin äänten keskiarvo on hurjat 4,2 ja ääniä on annettu yli 90 miljoonaa tähän mennessä.Aiemmin miljardin latauksen rajan ylittäneitä pelejä on historiassa vain kaksi:sekä. Garena Free Fire saavutti edellisen merkkipaalun, puolen miljardin latauksen rajan, vuoden 2020 helmikuussa eli kasvutahti on ollut hurjaa viimeksi kuluneen reilun vuoden aikana.Alla videota pelistä:

