The Witcher: Monster Slayer ilmestyi - "Aikuisten K-18 Pokemon Go" valloittaa kännykät

Eilen julkaistiin pitkään ja hartaasti odotettu-maailmaan pohjautuva lisätyn todellisuuden mobiilipeli,. Kirjoista, peleistä ja Netflixin sarjasta tuttu noituri pääsee tositoimiin todelliseen maailmaan sijoitetussa pelissä.Hulppean 2 gigatavun asennuspaketin latauksen jälkeen peli pistää uuden tulokkaan käymään läpi nopean tutustumiskierroksen ja sen jälkeen pelissä pääseekin heti tositoimiin. Heti ensimetreiltä käy selväksi, että pelin kehittänyt puolalainenon tutkinut todella tarkkaan sen, mikä aikoinaan tekista niin valtaisan suositun pelin.Käytännössä pelin kulku on yksinkertaisimillaan tämä: pelaaja kulkee puhelimen kanssa tosielämän kaduilla, käveleskellen kotikaupunkinsa katuja ja kohtaa kartalle ilmestyviä hirviöitä. Hirviöt voi haastaa taisteluun, jossa vahvempi ja taitavampi pärjää. Hirviön onnistuneen lahtaamisen jälkeen hirviön pää jää noiturin muistoesineeksi, mahdollisten hirviöltä tipahtaneiden esineiden lisäksi. Verta ja suolenpätkiä ei pelissä säästellä millään muotoa, joten pelin ikäraja onkin K-13 Googlen Play -kaupassa.Pelin alkumetreillä tuodaan mukaan kuitenkin Pokemon Gosta ja muista suosituista lisätyn todellisuuden peleistä poikkeava kulma: pelissä on selkeästi olemassa jonkinlainen isompi juoni, joka ohjaa pelaajan toimia yleisen hirviöiden lahtaamisen lisäksi. Vastaavaa kulmaa yritti jossain määrin hieman flopiksijäänyt, mutta jossa tarinallistaminen jäi ajan saatossa kuitenkin torsoksi.Monster Slayer vaikuttaa ensikokemuksen perusteella erittäin mielenkiintoiselta tapaukselta ns. kävelypelien saralla. Suurimpana toiminnallisuuden erona vaikkapa Pokemon Go'hon verrattuna vaikuttaisi olevan se, että Monster Slayeria ei voi juurikaan kotisohvalta pelata. Pelissä ilmestyviä örkkejä tupsahtelee esiin varsin miellyttävällä tahdilla, mutta noituri ei niihin yllä käsiksi liikkumatta paikoiltaan kuin harvassa tapauksessa.Pikaisen kokeilun perusteella Monster Slayerissa on tehty kiitettävä määrä taustatyötä myös sen suhteen, että peliä voi pelata varsin mainiosti myös ilman rahaa. Rahalla erilaisten lisävarusteiden hankkiminen onnistuu, mutta niitä voi kerätä myös peliä pelaamalla. Tasapainon löytäminen ilmaispelaamisen mielekkyyden ja rahalla etujen ostamisen välillä on aina yksi suurimmista ongelmista mobiilipelien maailmassa. Vielä tässä vaiheessa ei voi varmuudella sanoa, onko tasapaino löydetty, mutta vaikuttaisi siltä.Peli on visuaalisesti myös varsin upea ja tarjoaa myös huipputason kännyköitä omistaville käyttäjille herkkua siinä mielessä, että pelin grafiikoiden tasot voi säätää oman puhelimensa tehojen mukaan, aina "ultra"-tasolle asti.Jos Pokemon Go kolahti, nautit kaupungilla käveleskelystä ja hirviöiden varsim verinen lahtaaminen on sinun Juttusi[tm], kannattaa pistää peli testiin.Pelin voi ladata alta olevista linkeistä:Alla vielä pelin trailer: