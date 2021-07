Koronavilkun suosio hiipuu vauhdilla: jo puoli miljoonaa poistoa

Suomen virallisen koronajäljitykseen tarkoitetun sovelluksen,suosio on jyrkässä laskussa. Heinäkuun alussa sovellus oli käytössä noin 1,8 miljoonassa kännykässä, jossa on laskua huippukausiin hurjat puoli miljoonaa.Asiasta uutisoinut haastatteli aiheen tiimoilta HUSin infektioylilääkäriä, joka on huolissaan trendistä. Hänen mukaansa juuri tällä hetkellä sovelluksesta olisi merkittävää hyötyä.Koronapandemia leviää tällä hetkellä sen deltavarianttina ja etenkin nuorten aikuisten keskuudessa. Jäljitys on Suomessa monin paikoin ruuhkautunut ja juuri tässä Koronavilkusta olisi eniten apua: sovellus seuraa automaattisesti sitä, onko oleskellut tartunnan saaneen läheisyydessä - ja hälyttää, jos näin on.Koronavilkun käyttäjämäärät olivat korkeimmillaan vuoden 2021 alussa, jolloin se oli asennettu yli 2,4 miljoonaan kännykkään. Järvinen epäilee osittain laskeneiden lukujen syyksi sitä, että ihmiset ovat vaihtaneet kännyköitä ja eivät olekaan enää jaksaneet asentaa sovellusta uuteen puhelimeen.

