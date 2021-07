Google kehittää iOS-sovellusta tietojen siirtämiseksi Androidiin

Googlen kerrotaan kehittävän "Switch to Android" -nimistä iOS-sovellusta, jolla iOS-puhelimen tiedostot saa siirrettyä helposti Android-puhelimeen. Applella on jo Google Play Storessa vastaava Siirry iOS:ään -sovellus.Vihjeitä tästä tulevasta sovelluksesta on saatu, kun Google hiljattain päivitti Datan palautustyökalu -sovelluksen Google Play -kaupassa. Aiheesta kertovan xda-developers.com -sivuston mukaan päivitetty sovellus sisältää viitteitä, jotka kehottavat käyttäjää lataamaan "Switch to Android" -sovelluksen App Storesta ja kuinka iPhonen saa siirtoa varten yhdistetty Wifin avulla Android-puhelimeen.Vielä ei ole tarkkaa tietoa datasta, jota tällä sovelluksella pystyy siirtämään. Viitteet vihjaavat, että sovellus pystyy auttamaan WhatsApp-keskusteluhistorian siirtämisessä yhdessä WhatsAppin tulevan ominaisuuden avulla.Ensimmäisiä kuvakaappauksia on jo saatu Android-sovelluskehittäjä Alessandro Paluzzin toimesta. Hän jakoi kuvia Twitter-tilillään . Kuvissa näkyy ohjeita siirtämiseen.

Let's see some screenshots showing the strings that @xdadevelopers found in #Google's Data Restore Tool app update 👀 https://t.co/nMN50nwlVI pic.twitter.com/KzCGKNJ7OB — Alessandro Paluzzi (@alex193a) July 27, 2021