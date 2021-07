Google kieltää "sokerideittailu"-sovellukset

Konsepti sokerideittailusta on levinnyt Suomessakin tietoisuuteen viime vuosina, kun kotimainen media on ilmiötä käsitellyt.on nyt tullut siihen tulokseen, että yhtiö haluaa pestä kätensä koko kuviosta.Sokerideittailua on käsittelyt mm. artikkelissaan parin vuoden takaa . Käytännössä kyse on maksullisista seuralaispalveluista, jotka pyrkivät erottumaan perinteisestä prostituutiosta julkisuuskuvansa ja tiettyjen vivahde-erojen myötä. Sokerideittailussa maksetaan yleensä pidempiaikaisesta "kumppanuudesta" eikä siihen nimellisesti kuulu seksipalveluiden ostoa.Google näkee asian kuitenkin hieman eri silmällä kuin mitä sokerideittailua tarjoavat palvelut asian näkevät - ja yhtiö aikoo laittaa toiminnan kuriin. Google on ilmoittanut uusimmissa Google Play -kaupan ehdoissa muutoksesta, joka yksiselitteisesti kieltää kaikki "vastikkeellisia seksipalveluita" tarjoavat palvelut ja sovellukset kaupastaan. Yhtiö mainitsee kiellettyjen sovellusten yhteydessä erikseen juurikin sokerideittailupalvelut.Sovellukset poistetaan kaupasta viimeistään 1.9.2021 mennessä, elleivät sovelluskehittäjät poista sovelluksiaan itse sitä ennen. Suosituimmilla sokerideittailuun tarkoitetuilla sovelluksilla on Google Play -kaupassa yli puoli miljoonaa latausta.Yksi suosituimmista sovelluksista kuvaa sovelluksen toimintaa näin:

Aiheesta uutosi mm. Android Police