WhatsAppiin saapuivat kerran katsottavat kuvat - näin se toimii

Näin lähetät itsestään tuhoutuvia kuvia ja videoita WhatsAppilla

on lisännyt pitkän odotuksen jälkeen ominaisuuden sovellukseensa, jonka avulla vastaanottajalle voi lähettää itsestään tuhoutuvia kuvia. Kun vastaanottaja avaa kuvan, se tuhoutuu katselun jälkeen eikä sitä voi enää katsella uudestaan.Ominaisuus on tullut elokuun alussa 2021 tarjolle uusimpiin WhatsAppin Android- ja iPhone-versioihin ja toimii hyvin yksinkertaisesti. Tuettuina ovat sekä videot että kuvat.Avaa keskustelunäkymä sen ihmisen kanssa, kenelle olet kuvaa lähettämässä. Nyt, joko valitse WhatsAppin valikosta puhelimelle talletetun kuvan tai videon lähetys tai kuvaa video/kuva suoraan WhatsAppin kautta.

Kun kuva tai video on valittuna ja sen oheen on mahdollista lisätä vielä viesti, on viestikentän oikeassa reunassa pieni ympyrän muotoinen symboli, jonka keskellä on numero yksi. Symbolia napauttamalla se muuttuu vihreäksi, tarkoittaen sitä että kyseinen toiminto on valittuna.WhatsApp vielä ilmoittaa erikseen hetken aikaa kuvan päällä, että haluat lähettää tuhoutuvan kuvan tai videon. Nyt, paina lähetä-painiketta tavalliseen tapaan ja kuva lähetetään vastaanottajalle.Vastaanottaja voi avata kuvan ja katsella sitä niin kauan kuin haluaa, mutta toista kertaa sitä ei enää voi avata, eikä sitä enää löydy keskusteluista.Luonnollisestikaan tämän varaan ei kannata laskea turvallisuuden suhteen: kuvakaappauksen voi aina ruudusta ottaa, joten kuvat voi vastaanottaja silti tallettaa itselleen, jos hoksaa sen tehdä kuvan avaamiskerralla.