Päivän diili: Microsoft Surface Duon hinta tippui peräti 40 prosenttia

Microsoftin 2019 julkistama ensimmäinen älypuhelin sitten Lumia-sekoilujen on ollut myynnissä huhtikuusta asti, jokseenkin saatavuus ollut alkuun rajattua yksityisasiakkaille.Hintaakin erikoisella kaksinäyttöisellä laitteella on ollut vähän turhan paljon perustallaajalle, mutta hiljattain asia on muuttunut olennaisesti.Alunperin 1649 euron hintaan Suomessa myyty laite tippui kesän aikana jo noin 1200-1300 euron pintaan (riippuen tallennustilasta), mutta nyt siitäkin on menty vielä iso nykähdys alaspäin.Nyt laitetta saa alhaimmillaan 800 euron molemmin puolin (edelleen riippuen tallennustilan määrästä). 128 gigatavun mallia myydään kirjoitushetkellä 778 eurolla ja 258 gigatavun mallin hinta on 829 euroa Surface Duo on varustettu aiemmin mainitulla AMOLED-kaksoisnäytöllä, joiden yhteinen koko on 8,1 tuumaa ja resoluutio 1800 x 2700. Taittuvan puhelimen spekseistä löytyy mm. Snapdragon 855, 11 megapikselin kamera sekä 3577 milliampeeritunnin akku pikalatauksella.

