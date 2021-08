Samsung paljasti: Luokkansa ensimmäinen 5 nm piiri saapuu Google-yhteistyössä tehdyn alustan kanssa

Samsung on paljastanut tänään uuden Exynos-suorittimen, joka on yhtiön mukaan luokkansa ensimmäinen 5 nanometrin tekniikalla luotu piiri.Piiri kantaa nimeä Exynos W920, joten nimestä voi jo päätellä, että piiri on suunnattu puettavalle teknologialla (wearables). Se pitää sisällään LTE-modeemin ja on luotu 5 nanometrin EUV-prosessilla, joka tarkoittaa, että suorituskyky ja erityisesti virrankulutus on nostettu kategoriassaan uudelle tasolle.Suorituskyvystä vastaa kaksi Cortex-A55-prosessoriydintä sekä Mali-G68-grafiikkapiiri. Lisäksi vähävirtaiseen käyttöön on yksi ylimääräinen Cortex-A55-ydin, jota käytetään mm. aina päällä olevien näyttöjen pyörittämiseen.Samsungin mukaan CPU-suorituskyky on kasvanut edeltävästä sukupolvesta 20 prosenttia ja GPU-suorituskyky peräti kymmenkertaiseksi. Tämä kertoo toki enemmän aiemmin heikosta grafiikkapiirista kuin edistyksestä. Joka tapauksessa älykelloissa grafiikkapiiri on uusi ja nostaa tehoja uudelle tasolle.Koko paketti on kasattu markkinoiden pienimpään tilaan, joka tietysti on puettavassa teknologiassa olennaista.

Samsung kertoi myös, että piiriä tullaan käyttämään tulevissa Galaxy Watch -laitteissa, joissa käytetään uutta alustaa, joka on kehitetty yhteistyössä Googlen kanssa. Alusta tulee mahdollisesti yhdistämään Googlen Wear OS -käyttöjärjestelmää ja Samsungin omaan Tizeniä.