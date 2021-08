Vertailussa: Uusi Galaxy Z Flip3 ja sen edeltäjä Galaxy Z Flip

Muotoilu ja rakenne



Samsung on paljastanut uuden taittuvanäyttöisen Flip-puhelimen. Korealaisyhtiön taittuvanäyttöisistä puhelimista simpukkamalli on huomattavasti halvempi ja kiinnostaakin isoa yleisöä siksi varmaan enemmän.Edeltäjästä muutosta on tullut tietysti monilta osin, joten nyt onkin paikallaan vertailla uutta Galaxy Z Flip3 -mallia sekä sen edeltäjää Galaxy Z Flipiä. Viime vuonna markkinoille saapunut Galaxy Z Flip ei ollut aivan viiden (tai edes neljän) tähden arvoinen tavallisen kuluttajan näkökulmasta, miten on mahdollisesti uuden mallin myötä?Emme toki tule antamaan tähtiä tässä laitteille, se jäänee kattavaan arvosteluun, mutta tarkastetaan tekniikka ja muutokset edeltäjästä.Uutuusmalli muistuttaa ulkoisesti paljon edeltäjää, jossa paljon tekee laitteen taittuva mekaaninen rakenne. Pieniä uudistuksia on kuitenkin tässäkin tehty. Lasi on uudempaa Gorilla Glass Victus -mallia ja muotoilun osalta Flip3 on saanut uuden Samsung-käsittelyn erityisesti kameran ja toisen näytön sisältävän osion osalta.

Näytöt ja käyttökokemus



Muu tekniikka ja suorituskyky



Hinta ja loppuvyyhti



Tekniset ominaisuudet

Vertailussa

Samsung Galaxy Z Flip3

Samsung Galaxy Z Flip Mitat

166 x 72,2 x 6,9 mm

167,3 x 73,6 x 7,2 mm Paino

183 grammaa

183 grammaa Rakenne

Muovi, lasi takana (Gorilla Glass Victus)

Muovi, lasi takana (Gorilla Glass 6) Näyttö

6,7" AMOLED, 1080 x 2640, 120Hz

6,7" AMOLED, 1080 x 2640, 60Hz Käyttöjärjestelmä

Android 11

Android 10 (päivitettävissä Android 11) RAM

8 gigatavua

8 gigatavua Tallennustila

128/256 gigatavua

256 gigatavua Suoritin

Snapdragon 888

Snapdragon 865 Akku

3300mAh, 25W lataus, 11W langaton

3300mAh, 15W lataus, 9W langaton Biometrinen tunnistus

Sormenjälkilukija kyljessä

Sormenjälkilukija kyljessä Pääkamera

12 MP, F/1,8

12 MP, F/1,8 Ultralaajakulmakamera

12 MP, F/2.2

12 MP, F/2.2 Etukamera

10 MP, f/2,4, 4K30fps

10 MP, f/2,4, 4K30fps Muuta

5G, IPX8-vedenkestävyys, stereokaiuttimet

5G Hinta

Alkaen 1079 euroa (saapuu 27.8., ennakkotilaus 11.8.)

1199 euroa (1550 euroa julkaistaessa)

Samsung on tehnyt Flipistä myös entistä värikkäämmän uusilla vaihtoehdoilla. Laitetta saa mustana, vaalea kermana, lilana ja vihreänä sekä muutamina muina vaihtoehtoina suoraan Samsungin verkkokaupasta.Uutuuslaite on vedenkestävä IPX8-sertifikaatin arvoisesti eli kestää vettä 1,5 metrin syvyyteen 30 minuutin ajan.Yksi suurimmista uudistuksista laitteessa on tehty juuri näyttöön, joka tarkoittaa myös miellyttävämpää käyttökokemusta. Tekniikka on uudistunut päänäytön osalta korkean virkistystaajuuden aikaan ja tarjoaa siten 120 hertsiä. Koko on edelleen sama 6,7 tuumaa ja resoluutio liki identtinen.Toisen näytön osalta puolestaan kokoa ja resoluutiota on juuri kasvatettu. Näytön halkaisija on kasvanut liki tuplaksi 1,9 tuumaan ja resoluutio on nyt huomattavasti entistä paljon käytännöllisempi 260 x 512.Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi pitkien ilmoitusten lukeminen kansinäytöstä onnistuu huomattavasti helpommin. Lisäksi siitä voi mm. vaihtaa kappaletta ja tarkistaa sään.Kuten olettaa sopii, on uutuuslaitteeseen istutettu myös uusi järjestelmäpiiri ja muuta uutta tekniikkaa. Snapdragon 888 tarjoaa harppauksen edeltäjästä suorituskyvyn suhteen, mutta RAM-muistin osalta ollaan edelleen 8 gigatavussa.Tallennustila on nyt hieman nopeampaa UFS 3.1 -mallia, mutta määrä ei ole kasvanut. Itseasiassa alkaen-mallista löytyy nyt vähemmän eli 128 gigatavua tallennustilaa eikä laajennuspaikkaa muistikortille ole edelleenkään.Kameran suhteen ei ole tiettävästi tehty suuria muutoksia, ja ainakin speksien perusteella se on sama laitos kuin viime vuonna.Akun koko on pysynyt 3300 milliampeeritunnissa, mutta lataus on nyt nopeampaa niin langallisesti kuin langattomasti.Kenties tärkein asia Flip3:n suosiossa on kuitenkin hinta. Aiemmin uuden sukupolven simpukkapuhelimesta sai maksaa yli 1500 euroa, mutta Samsung tietää, että hintaa on poljettava alaspäin, jotta isompi yleisö pystyy antamaan suostuvan ostopäätöksen.Näin on myös tapahtunut ja erityisesti uusi pienemmällä tallennustilalla varustettu malli alkaa olla varmasti lähempänä kipurajat parempaa puolta. Flip3:n hinta alkaa 1079 eurosta 256 gigatavun mallikin on edeltäjää huomattavasti huokeampi 1149 euron hinnalla.Edelleenkin Flip3 on premium-puhelin, jota puhtaasti ominaisuuksien perusteella ei voi suositella, mutta omintakeinen design voi hyvinkin olla syy tämän laitteen ostolle.