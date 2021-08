Honor julkaisi vahvasti kuvaamiseen panostavat Magic 3 -sarjan huippupuhelimet

Teknologiabränditekee paluuta älypuhelinmarkkinoille julkaisemalla Magic 3 -sarjan älypuhelimet. Sarja koostuu Magic 3, Magic 3 Pro ja Magic 3 Pro+ puhelimista ja ne ovat ensimmäisiä lippulaivapuhelimia Huaweista irtautumisen jälkeen Uusissa laitteissa on keskitytty vahvasti etenkin suorituskykyyn, ulkonäköön ja kuvausominaisuuksiin.Honorin pitämässä tilaisuudessa yhtiö painotti panostavansa laajentumiseen sekä asiakaspalveluun. Honor kertoo, että työntekijöitä on tässä vaiheessa lähes 10 000 ja resursseja on käytetty paljon tutkimus ja tuotekehitykseen.Laitteiden merkittävin kohta on takakamerat, jotka eivät voi jäädä huomaamatta. Honor kutsuu tätä nimellä 'The Eye of Muse'.

Honor Magic 3 Pro+:ssa on neljä 'pääkameraa'

Pro+:n kamerat

Magic 3 ja Magic 3 Pron kameroiden tiedot

Magic 3 ja Magic 3 Pro

Megapikseleissä ei ole säästetty, sillä Pro+:ssa on takana neloiskamera, jotka tarjoavat kuvaamista yhteensä 242 megapikselin voimalla. Laitteessa on 50 megapikselin pääkamera, 64 megapikselin mustavalkokamera, 126 asteen kuvakulman tarjoava 64 megapikselin ultralaajakulma sekä 64 megapikselin periskooppikamera.Kahdessa muussa mallissa 13 megapikselin ultralaajakulma, kun taas perusmallissa ei ole ollenkaan periskooppikameraa eli perusmallissa on kolme takakameraa.Pro+:n 50 megapikselin pääkamerassa on iso 1/1.28 tuuman sensori, kun kahdessa muussa mallissa se on 1/1.56-tuumainen. Lisäksi Pro+:n pääkamera kykenee nopeaan tarkennukseen, joten liikkuvista kuvista tulee tarkkoja ja se on myös varustettu optisella kuvanvakaimella (OIS).Periskooppikamera on varustettu 3.5-kertaisella optisella zoomilla ja digitaalisesti se kykenee aina 100x zoomiin. Se on myös varustettu optisella kuvanvakaimella (OIS). Ultralaajakulmakameralla voidaan ottaa laajojen kuvien lisäksi myös makrokuvia.Kuvaamisessa hyödynnetään Honorin itse kehittämää piirtä sekä tekoälyä. Videokuvaamisessa on puolestaan panostettu IMAX Enhanced -kumppanuuden muodossa, joka mahdollistaa elokuvatasoisen videon kuvaamisen 4K HDR -laadulla.Edessä on jokaisessa 13 megapikselin kamera omassa palkissa. Pro-malleilla löytyy tuki Face ID -sisäänkirjautumiseen.Magic 3 -sarjan puhelimissa on sivuilta kaareva näyttö sekä erittäin kapeat kehykset. Näyttö on saanut HDR10+ -sertifikaatin. OLED-näytöllä on kokoa 6,76 tuumaa ja se toimii 2772 x 1344 resoluutiolla sekä 120 hertsin virkistystaajuudella.Suorituskyvystä vastaa uusin Snapdragon 888 Plus -piiri. Suorituskykyä on parannettu pelaamisessa Honorin omalla ominaisuudella. RAM-muistia saa perusmallissa 8 gigatavua ja Pro-malleissa jopa 12 gigatavua. Sisäinen tallennustila alkaa 256 gigatavusta ja Pro+-mallissa se yltää aina 512 gigatavuun.Virtaa antaa 4600 mAh akku, joka tukee langallisesti latausta 66 watin teholla. Pro-mallit tukevat myös 50w langatonta latausta ja käänteistä langatonta latausta.Pro-mallit ovat saaneet IP68-luokituksen veden- ja pölynkestävyydelle. Ne kestävät upotuksen 1,5 metriin 30 minuutin ajaksi. Perusmallissa on puolestaan IP54. Sarjan paras malli eli Magic 3 Pro+ on saanut keraamisen rungon erityisen miellyttävää ja kestävää käyttöä ajatellen.Perusmallin mitat ovat 162.8 x 74.9 x 8.99 mm. Paksuutta Pro-malleissa on enemmän. Perusmallin paino alkaa 202 grammasta ja Pro+-mallissa se yltää aina 236 grammaan saakka.Ohjelmistona kaikissa on Magic UI 5.0, joka perustuu Android 11 -käyttöjärjestelmään. Päivitystuen osalta laitteet saavat ainakin yhden ison päivityksen.Laitteet tulevat ensimmäisenä saataville Kiinassa ja myöhemmin muille markkinoille.Magic 3:n hinta on 899 euroa (8+256), Pron hinta 1099 euroa (8+256) ja Pro+:n 1499 euroa (12+512).