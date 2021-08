Iso muutos TikTokin toimintaan - pakottaa nukkumaan ajoissa

Lyhytvideopalveluon tehnyt sovelluksen toimintaan merkittäviä muutoksia, jotka astuvat voimaan välittömästi. Muutosten taustalla on nuorten hyvinvoinnista huolehtiminen.Käytännössä rajoitukset purevat nimenomaan alaikäisiin. Jatkossa sovellus ei lähetä enää lainkaan ilmoituksia alle 16-vuotiaille kello 21:00 jälkeen ja ilmoituksia eivät saa myöskään 16-17 -vuotiaat, mutta heillä aikaraja on asettettu iltakymmeneen.Lisäksi alle 16-vuotiaat eivät voi lainkaan lähettää sovelluksessa yksityisviestejä - eikä heille voi lähettää lainkaan yksityisviestejä. Vastaavasti 16- ja 17-vuotiailla yksityisviestit ovat oletuksena pois päältä, mutta teinit voivat ne kuitenkin haluttaessa kytketä erikseen päälle asetuksista.Lisäksi niille alle 16-vuotiaille, jotka lisäävät palveluun omia videoita, näytetään videon julkaisun yhteydessä ruutu, jossa pyydetään vielä varmistamaan se, kenelle videon halutaan näkyvän. Tämä on lisätty siksi, etteivät alaikäiset tietämättään julkaisisi täysin julkisia videoita palvelussa.

Hiljattain Google rajoitti alaikäisten käyttöä vastaavilla tavoilla omissa palveluissaan . YouTube mm. ei enää jatka videon loputtua heti seuraavaan videoon alaikäisten käyttäessä palvelua.