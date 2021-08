EU pakottamassa iPhonen vihdoin USB-C leiriin - mutta Applelta tulossa tyly kuitti

on vaatinut kännykkävalmistajia sopimaan yhteisestä lataisliitännästä jo vuosien ajan. Ainoastaanon harannut vastaan - jo seitsemän vuoden ajan. Nyt tähän saattaa tulla lopullinen niitti uuden lainsäädännön myötä.Me, jotka olemme tarpeeksi vanhoja muistamaan 2000-luvun alun kännykkämaailman, muistelemme silloista laturihärdelliä kauhulla. Käytännössä jokaisella valmistajalla oli käytössä oma latausliitin - ja pahimmillaan saman valmistajan eri kännyköissä oli niissäkin erilaiset, keskenään yhteensopimattomat laturit.Suomessaylivalta auttoi toki tässä: lähes jokaiselta kaverilta löytyi tarvittaessa lainaan nokialaiseen sopiva laturi, mutta sitten oli aina se yksi tuttu, jolla oli käytössä jokin muu malli - ja laturia ei löytynytkään.Tuosta ajasta on otettu hurjia harppauksia parempaan suuntaan, kun ensin micro-USB:stä tuli kännyköiden latausliitinten standardi ja nyt saman aseman on napannut uudempi USB-C. Toki siirtymävaihe on aiheuttanut ongelmia sekin: ensimmäisinä USB-C -liitäntään hypänneet joutuivat taas opettelemaan hetkeksi sen, että oma laturi pitää olla aina mukana, jotta voi olla varma virran saannista vaikkapa iltaa istuttaessa.

Mutta Apple on hangoitellut vastaan. Yhtiöllä on ollut käytössä aina oma, täysin suojattu ja yksinomaan Applen laitteiden käyttämä liitin: ensin leveämpija sittemmin pienempi. Mutta Applekin on ottanut askeleita yhteensopivuuden suuntaan, etenkin tietokoneissaan, joissa se on hypännyt reippaasti USB-C -liitännän maailmaan. Mutta kännyköiden osalta samaa standardien noudattamista ei ole nähty.Nyt EU on lyömässä pöytään lakia , joka vihdoin pakottaisi kaikki EU-alueella myytävät kännykät käyttämään standardia latausliitintä.Mutta Applen odotetaan vastaavan tällaiseen pakottavaan lainsäädäntöön täysin omalla tyylillään: monet asiantuntijat ovat varmoja, että mikäli EU saa lainsäädännön aikaiseksi, poistaa Apple kännyköistään liitännät kokonaan.Applen arvioidaan siis siirtyvän ennemmin täysin langattomaan lataukseen kuin alistuvan EU:n tahtoon USB-C:n osalta.