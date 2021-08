Ajokortti tai passi esiin, jos käytät Tinderiä - muutos tulossa

Maailman suosituin deittisovellusaikoo mahdollistaa käyttäjien henkilöllisyyden varmentamisen lähiaikoina. Tavoitteena on turvallisuus ja ikärajojen noudattaminen.Japanissa on jo olemassa laki, joka kieltää Tinderin ja muiden deittisovellusten käytön alle 18-vuotiailta ja heiltä Tinder joutuu rekisteröitymisen yhteydessä pyytämään kuvan ajokortista tai muusta henkilöllisyystodistuksesta henkilöllisyyden ja iön varmentamiseksi.Nyt yhtiö suunnittelee vastaavan käytännön tuomista myös muihin maihin. Muissa maissa henkilöllisyyden varmentaminen ei olisi kuitenkaan pakollista, mutta siitä saisi erillisen merkinnän omaan deittiprofiiliinsa. Luonnollisesti varmennettu henkilöllisyys myös lisää jossain määrin deittisovelluksen turvallisuutta, kun vastapuoli voi olla varma siitä, ettäin oikea henkilöllisyys on ainakin Tinderin tietokannassa tiedossa.Tinder on muutenkin ollut aktiivinen feikkitilien poistamisessa ja yhtiöllä on käytössä mm. automaattisia työkaluja, jotka löytävät hyvällä osumatarkkuudella tilit, jotka käyttävät muiden käyttäjien kuvia luvatta.

Yhtiö aikoo tuoda varmennetut henkilöllisyydet käyttöön "tulevina kuukausina", muttei määritellyt tarkemmin vielä aikataulua eri maille. Lisäksi yhtiön viestinnästä kerrotaan, että kunkin maan osalta neuvotellaan maan lainsäädäntöä tuntevien tahojen kanssa siitä, mitkä dokumentit hyväksytään virallisiksi henkilöllisyyden varmenteiksi.