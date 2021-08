Apple luopuu tyystin iPhonessa LCD:stä? LG kasvattaa OLED-tuotantoa

OLED-näytöt ovat jo yli vuosikymmenen ajan olleet älypuhelimissa ykkösratkaisu, kun näytöissä on haluttu laatua. Applekin on siirtynyt paremmissa iPhone-malleissa jo kauan aikaa sitten OLED-teknologiaan.Yksi maailman suurimmista näyttövalmistajista, LG Display, on nyt kasvattamassa tuotantoaan OLED-näytöissä olennaisesti, kun se on saanut Applen tuotannosta suuremman osuuden. Applen odotetaan samalla kasvattavan OLED-näyttöjen osuutta entisestään laitteissaan.Tällä hetkellä Applella on myynnissä vielä useita LCD-näytöillä varustettuja laitteita, kuten viime vuonna esitelty uusi iPhone SE, iPhone 11, iPhone XR, sekä tietysti kaikki iPad-mallit – lukuunottamatta uusia mini-LED:llä varustettua iPad Pro 12.9 -mallia.Kun Applen vanhemmat mallit poistuvat myynnistä ja halvempia malleja uusitaan, voi Apple lopettaa kokonaan LCD-näyttöjen käyttämisen älypuhelimissaan. Tablettien suhteen se kuitenkin saattaa olla kovin aikaista, sillä lähes kaikista malleista löytyy edelleen perinteisiä LCD IPS -paneeleja ja ensimmäisen OLED iPadin odotetaan saapuvan markkinoille vasta ensi vuonna.

LG Displayn Applelle suunnatun tuotannon odotetaan kasvavan peräti tuplaksi, kertoo ITHomen raportti . Kapasiteettia kasvatetaan 30 000 yksiköstä 60 000 yksikköön kuukaudessa.Yksi asia vaikuttaa selvältä: jatkossa odotettavissa on, että suurempi osa niin Applen älypuhelimista kuin iPadeistä tulee sisältämään OLED-näytön.